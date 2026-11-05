Según relataron los vecinos, el agua ingresó al templo y superó el metro de altura, destruyendo bancos y muebles. Sin embargo, la Biblia permaneció sobre el púlpito, pese a que la fuerza de la corriente desplazó esa estructura unos diez centímetros de su posición original.
“Se acumuló tanta agua como nadie de los más antiguos que viven en la comunidad había visto.
En la comunidad de Tigre Baixo, también perteneciente a Sananduva, otra iglesia construida durante la década de 1940 quedó prácticamente destruida por las inundaciones.
La corriente arrastró ramas, vegetación y otros residuos hacia el interior del edificio.