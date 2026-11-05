Una Biblia permaneció intacta sobre el púlpito de una iglesia que sufrió graves daños por las inundaciones registradas en Sananduva, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul. El episodio ocurrió en la comunidad de São João do Forquilha, donde las intensas lluvias del martes 3 y miércoles 4 de noviembre provocaron importantes destrozos en viviendas, caminos y edificios.









Según relataron los vecinos, el agua ingresó al templo y superó el metro de altura, destruyendo bancos y muebles. Sin embargo, la Biblia permaneció sobre el púlpito, pese a que la fuerza de la corriente desplazó esa estructura unos diez centímetros de su posición original.



“Se acumuló tanta agua como nadie de los más antiguos que viven en la comunidad había visto.







En la comunidad de Tigre Baixo, también perteneciente a Sananduva, otra iglesia construida durante la década de 1940 quedó prácticamente destruida por las inundaciones. Según relataron los vecinos, el agua ingresó al templo y superó el metro de altura, destruyendo bancos y muebles. Sin embargo, la Biblia permaneció sobre el púlpito, pese a que la fuerza de la corriente desplazó esa estructura unos diez centímetros de su posición original.“Se acumuló tanta agua como nadie de los más antiguos que viven en la comunidad había visto.En la comunidad de Tigre Baixo, también perteneciente a Sananduva, otra iglesia construida durante la década de 1940 quedó prácticamente destruida por las inundaciones.



