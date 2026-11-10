» » NOTICIAS MISIONES : Falleció el acompañante de un motociclista tras un choque
martes, 10 de noviembre de 2026

noviembre 10, 2026
Un hombre identificado como Ismael Anderson Dos Santos, de 27 años, falleció y otro de 18 resultó lesionado tras un siniestro vial ocurrido sobre la ruta nacional 14, a la altura del kilómetro 976, en San Vicente. El hecho involucró a una camioneta y una motocicleta.




El choque se registró a las 16:10, cuando una Toyota Hilux, conducida por un hombre de 39 años, identificado como Yonatan David F., colisionó con una motocicleta SISM KU de 110 cc, en la que circulaban dos jóvenes.

Como consecuencia del impacto, Dos Santos falleció en el lugar, mientras que el conductor de la motocicleta, de 18 años, sufrió lesiones de gravedad.

Posteriormente, se constató que el conductor de la moto, presentó traumatismo de cráneo con hematoma cerebral, fractura de fémur izquierdo y traumatismo cerrado de abdomen, por lo que permanece internado en el hospital local.

Por su parte, el conductor de la camioneta resultó ileso. Personal de la Comisaría Seccional Primera de San Vicente intervino en el lugar y se llevan adelante las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.
a la/s noviembre 10, 2026
Labels:

RESUMEN MERCADO ARGENTINO EN VIVO



Contenido

TU PUBLICIDAD AQUI

Popular Posts

Entradas populares

 