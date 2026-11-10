El choque se registró a las 16:10, cuando una Toyota Hilux, conducida por un hombre de 39 años, identificado como Yonatan David F., colisionó con una motocicleta SISM KU de 110 cc, en la que circulaban dos jóvenes.
Como consecuencia del impacto, Dos Santos falleció en el lugar, mientras que el conductor de la motocicleta, de 18 años, sufrió lesiones de gravedad.
Posteriormente, se constató que el conductor de la moto, presentó traumatismo de cráneo con hematoma cerebral, fractura de fémur izquierdo y traumatismo cerrado de abdomen, por lo que permanece internado en el hospital local.
Por su parte, el conductor de la camioneta resultó ileso. Personal de la Comisaría Seccional Primera de San Vicente intervino en el lugar y se llevan adelante las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.