El Gobierno de Misiones informó que abonará en noviembre / diciembre (devengado de noviembre) con fondos propios los aumentos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS) ante la falta de transferencias nacionales y la deuda previsional de Nación, que asciende a $300 mil millones a fines de 2024.
De esta manera, Misiones financiará aumentos previsionales con fondos propios a todos los jubilados del IPS, sin distinción por sector o actividad laboral, y lo hará en tres etapas:Noviembre 2026: se abonará al menos el 25% de los aumentos adeudados.
Marzo 2027: el pago alcanzará como mínimo el 50%.
Julio 2027: se completará el 100% de la totalidad de las movilidades pendientes.
Se informó que lo plazos podrán adelantarse si hay disponibilidad de fondos. La medida se implementa con la mirada puesta en dar certidumbre económica del sector pasivo.
Cuidar a los mayores
Cabe recordar que, recientemente, la Cámara de Representantes de Misiones aprobó una modificación al artículo 10 de la Ley VII N° 103 (sancionada en octubre de 2026) con el objetivo de resolver los pagos pendientes del sector pasivo. Con esta acción, se asegura con fondos provinciales el pago de las movilidades previsionales y retroactivos pendientes a los jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social, sin depender de forma indefinida de las transferencias de la Nación.
Así, bajo la gestión del bloque de legisladores de Movimiento por lo que Viene en la Legislatura, se ratificó el compromiso con los adultos mayores mediante una solución integral, equitativa y previsible.