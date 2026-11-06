Diego Benítez falleció durante el traslado en ambulancia al Hospital de Fátima, luego de ser encontrado con una herida en el cuello. La Policía y la Justicia investigan las circunstancias del episodio y buscan establecer si se trató de una autolesión, como manifestaron algunos vecinos.
Un hombre de 38 años murió anoche luego de sufrir una lesión cortante en el cuello en el barrio A-4 de Posadas. El episodio ocurrió alrededor de las 20, en inmediaciones de las calles Chingolo y 176, y motivó la intervención de efectivos policiales y personal de Salud Pública.
La víctima fue identificada como Diego Benítez. Según las primeras averiguaciones, cuando los efectivos de la Comisaría 11.ª llegaron al lugar tras un requerimiento al sistema de emergencias 911, encontraron al hombre con una herida sangrante en el cuello y rodeado de vecinos.
Algunos de los presentes manifestaron que Benítez se habría provocado la lesión utilizando un destornillador. En esas circunstancias, el hombre intentó alejarse a pie, pero fue alcanzado por los policías y posteriormente asistido por personal sanitario.
Sin embargo, falleció mientras era trasladado en ambulancia al Hospital de Fátima.
Tras confirmarse el deceso, se dio intervención al Juzgado y a la Fiscalía de turno. En tanto, personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes y se dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia.
La investigación continúa para establecer cómo se produjo la lesión y determinar fehacientemente las causas de la muerte.
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viernes, 6 de noviembre de 2026
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