» » NOTICIAS MISIONES : Murió el futbolista de Tenerife Jesús de Miguel tras recibir un golpe en el pecho
martes, 3 de noviembre de 2026

noviembre 03, 2026
El delantero tenía 30 años y había sufrido un paro cardíaco. “Rotos ‌de dolor, con un ​nudo en la ​garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento”, ​dijo el club.




El delantero de Tenerife Jesús ‌de Miguel falleció ‌este martes a los 30 años, un día después de sufrir un ​paro cardíaco ⁠tras ⁠un choque con el arquero de FC Andorra durante un partido, según informó ​el club de Segunda División española.

“Rotos ‌de dolor, con un ​nudo en la ​garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento (…) de Jesús de Miguel Alameda”, ​dijo la entidad en un comunicado en X. “No hay ⁠palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue ‌este sentimiento repleto de tristeza”


a la/s noviembre 03, 2026
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