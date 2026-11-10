El hecho ocurrió alrededor de las 11:50, cuando efectivos de la Comisaría 15ta constataron que el rodado se encontraba en llamas.
Ante la situación, intervinieron personal de Bomberos San Isidro, quienes realizaron las tareas de extinción y lograron controlar el foco ígneo.No se registraron personas lesionadas.
Un automóvil Volkswagen Pointer se incendió este domingo cerca del mediodía en la intersección de la avenida Alicia Moreau de Justo y calle 178, en Posadas. El vehículo pertenece a un hombre de 49 años, quien manifestó que el fuego se habría originado por una falla eléctrica.
Home » Policiales » NOTICIAS MISIONES : SE ENCEDIO UN AUTOMOVIL EN LA INTERSECCION DE LA AV. ALICIA MOREU DE JUSTO Y 178
martes, 10 de noviembre de 2026
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