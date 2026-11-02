Con un gol de Lautaro Di Lollo, el Xeneize se impuso en La Bombonera por el Torneo Clausura 2026. River terminó el encuentro con nueve jugadores tras las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, en un partido que también dejó cuestionamientos por las decisiones arbitrales.
Boca se quedó con el Superclásico del fútbol argentino al vencer este domingo 1-0 a River en La Bombonera, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026. El único gol del encuentro lo convirtió Lautaro Di Lollo, en un partido que estuvo condicionado por dos expulsiones en el conjunto visitante y varias jugadas polémicas.
El encuentro comenzó con una situación determinante a los ocho minutos del primer tiempo, cuando el árbitro Nicolás Ramírez fue convocado por el VAR, a cargo de Silvio Trucco, para revisar una infracción de Lucas Martínez Quarta. Tras observar la jugada, el juez expulsó al defensor de River por considerar que había impedido una ocasión manifiesta de gol.
Con superioridad numérica desde los primeros minutos, Boca consiguió abrir el marcador antes de la media hora de juego. Lautaro Di Lollo conectó de cabeza un tiro de esquina ejecutado por Sebastián Villa y estableció el 1-0 que terminaría siendo definitivo.
El equipo dirigido por Leonardo Ponzio debió afrontar buena parte del encuentro con un futbolista menos, mientras que el conjunto de Rodolfo Arruabarrena aprovechó la ventaja para sostener el resultado frente a su histórico rival.
River terminó con nueve jugadores y reclamó por el arbitraje
Las controversias continuaron durante el segundo tiempo, cuando Gonzalo Montiel también fue expulsado, dejando a River con apenas nueve futbolistas en cancha.
La decisión generó reclamos del conjunto visitante, que cuestionó la diferencia de criterio respecto de una acción similar protagonizada por Lautaro Blanco, quien recibió solamente una tarjeta amarilla.
Otra de las situaciones discutidas fue un posible penal sobre Nicolás Otamendi, que no derivó en una revisión del VAR en el campo de juego. La jugada sumó nuevos cuestionamientos a la actuación arbitral.
Con el triunfo, Boca sumó tres puntos importantes en la recta final de la fase de grupos del Torneo Clausura, mientras que River sufrió una derrota en un encuentro marcado por las expulsiones y las decisiones arbitrales que generaron controversia.
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lunes, 2 de noviembre de 2026
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