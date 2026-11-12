Julio César Barreto, presidente de Energía de Misiones, explicó que más del 70% de los hogares de la provincia podrá acceder al beneficio durante los meses de mayor consumo. Además, pidió verificar la inscripción en el régimen y mantener un uso responsable de la electricidad para aprovechar el descuento.

Con la llegada de las altas temperaturas y el consecuente aumento del consumo eléctrico, el régimen diferencial de subsidios energéticos ya rige en Misiones desde el 1 de noviembre. La medida establece un tope de hasta 500 kilovatios hora (kWh) subsidiados por mes entre noviembre y abril, mientras que durante los meses de mayo a octubre el límite será de 300 kWh.

El beneficio alcanzará a los usuarios residenciales de Energía de Misiones y de las cooperativas eléctricas, y podría llegar a más del 70% de las familias misioneras. Sin embargo, el descuento no aparecerá en las facturas de noviembre, sino que comenzará a reflejarse en las boletas que se emitan en diciembre.

En diálogo con Canal Doce, el presidente de Energía de Misiones, Julio César Barreto, recordó que el beneficio fue gestionado por el gobernador Hugo Passalacqua y remarcó la importancia de que los usuarios comprueben si están incorporados al régimen.

Cómo verificar si el hogar tiene el subsidio

Barreto explicó que los usuarios deben revisar sus facturas de electricidad para conocer su situación. Si la boleta indica que cuentan con el Subsidio Energético Focalizado (SEF), el beneficio ya está incorporado y se aplica automáticamente.

En cambio, quienes figuren sin el subsidio deberán completar la inscripción a través de la página oficial

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Para realizar el trámite se necesita el DNI de los integrantes del hogar, el número de medidor o de cuenta que figura en la factura y una dirección de correo electrónico. Además, los ingresos netos del grupo familiar no deben superar las tres Canastas Básicas Totales.

En ese sentido, el titular de Energía de Misiones insistió en que es importante no dejar pasar la oportunidad de acceder al beneficio y consultar los canales oficiales de la empresa ante cualquier dificultad.

El pedido de cuidar la energía durante el verano

El funcionario también advirtió que, si bien el subsidio representa un alivio para las familias, es necesario acompañarlo con hábitos de consumo responsable, especialmente durante los meses de mayor demanda.

«Es importante ahorrar, tratar de estar dentro de ese parámetro para poder ser beneficiado de este subsidio», señaló Barreto, en referencia al incremento del uso de ventiladores y equipos de aire acondicionado durante el verano.

El régimen establece un límite de consumo subsidiado de 500 kWh mensuales durante la temporada cálida. La energía utilizada por encima de ese tope deberá abonarse a tarifa plena, por lo que el uso eficiente de los equipos eléctricos será importante para evitar mayores costos en las facturas.

Obras para reforzar el sistema eléctrico

Durante la entrevista con Canal Doce, Barreto también se refirió a las inversiones que Energía de Misiones ejecuta en distintos puntos de la provincia para mejorar la infraestructura y responder al crecimiento de la demanda.

Entre los trabajos mencionó extensiones de líneas, instalación de nuevos transformadores, postes de hormigón y mejoras en redes de distribución. Además, destacó dos obras de mayor envergadura: la estación transformadora de Alem-Oberá y la infraestructura eléctrica en Garupá.

Sobre esta última, indicó que se encontraba en su etapa final, con pruebas técnicas previas a su puesta en funcionamiento. La inversión permitirá mejorar el abastecimiento en Garupá, Candelaria y Fachinal, además de acompañar el crecimiento demográfico de esa zona.

Finalmente, el titular de la empresa señaló que las condiciones climáticas representan otro desafío para el servicio eléctrico. En ese contexto, destacó el trabajo coordinado con intendentes, cooperativas y jefes de distrito para atender los inconvenientes que generan los fenómenos meteorológicos y restablecer el servicio con rapidez.

FUENTE CANAL 12