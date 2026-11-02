La Policía de Misiones mantuvo un amplio despliegue de asistencia y prevención desde la tarde del domingo y durante toda la noche, extendiendo las tareas hasta la madrugada de este lunes 2 de noviembre. El último relevamiento provincial confirmó 93 daños registrados, 65 postes y sectores del tendido eléctrico afectados, una persona herida de gravedad y una familia evacuada. Los operativos se desarrollaron de manera conjunta con municipios, vecinos y distintos organismos del Estado.







