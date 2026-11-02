El fuerte temporal que afectó a la provincia durante la tarde del domingo provocó importantes daños en Eldorado, Fracrán, San Pedro, Oberá, Colonia Victoria y Montecarlo, donde las intensas ráfagas de viento ocasionaron voladuras de techos, daños en viviendas y comercios, caída de árboles y postes, además de interrupciones en servicios esenciales.
En Eldorado, una de las zonas más castigadas, las consecuencias se concentraron entre los kilómetros 1 y 6, en sectores cercanos a la Ruta Nacional 12, alcanzando también a 9 de Julio y Santiago de Liniers. Asimismo, se registraron daños en Fracrán, sobre la Ruta Nacional 14; en distintos sectores de San Pedro y Oberá; en el acceso al puerto de Colonia Victoria y en el barrio Malvinas de Montecarlo.
La Policía de Misiones desplegó efectivos de las Unidades Regionales afectadas, quienes trabajaron de manera ininterrumpida desde la tarde del domingo, durante la noche y hasta la madrugada del lunes, realizando recorridas preventivas, relevamientos de viviendas dañadas, asistencia a familias y verificación de sectores con árboles, postes y cables caídos que representaban riesgos para la población.
A estas tareas se sumaron vecinos, personal de las municipalidades y equipos de distintos organismos provinciales, que colaboraron en la remoción de obstáculos, la atención de emergencias y la recuperación de los sectores afectados, mediante un trabajo conjunto para dar respuesta a las necesidades de cada comunidad.
Cabe destacar que todo el despliegue policial fue monitoreado por el Ministerio de Gobierno, manteniendo informado al Gobierno de la Provincia sobre la evolución de la situación, a fin de coordinar y canalizar las intervenciones de las distintas áreas del Estado, conforme a las necesidades detectadas en cada localidad.
Finalmente, según el informe actualizado a las 6 de la mañana de este lunes, se confirmó una persona lesionada de gravedad, una familia evacuada y la pérdida de un animal bovino. En tanto, las dependencias policiales continúan con los relevamientos y la asistencia, mientras se evalúan los daños y se trabaja para restablecer las condiciones de seguridad en las zonas afectadas.