La Policía de Misiones investiga un robo millonario ocurrido en la distribuidora MyM de Posadas, donde delincuentes ingresaron mediante un boquete en una de las paredes y sustrajeron cerca de $14 millones en efectivo, además de equipos electrónicos. Los investigadores analizan registros de las cámaras del sistema de videovigilancia del 911 para reconstruir los movimientos de un posible sospechoso y avanzar en su identificación.





Los delincuentes hicieron un boquete en una pared posterior del comercio, ubicado sobre avenida Ituzaingó, y se llevaron el dinero y varios equipos electrónicos. La Policía analiza las cámaras del 911 para identificar a un posible sospechoso.

El hecho fue denunciado este miércoles 4 de noviembre por el propietario del comercio, de 47 años, ubicado sobre la avenida Ituzaingó, casi avenida Zapiola. Según manifestó, alrededor de las 6 de la mañana recibió un aviso de su socio sobre lo ocurrido.De acuerdo con la denuncia, los autores realizaron un boquete en una pared posterior del establecimiento para ingresar al local. Una vez dentro, sustrajeron aproximadamente $14 millones, una notebook, dos máquinas contadoras de billetes y un módem.Tras conocerse el hecho, efectivos de la Comisaría Decimotercera, dependiente de la Unidad Regional I, intervinieron en el lugar y dispusieron su resguardo para preservar la escena.En paralelo, los investigadores trabajan con las imágenes del Centro Integral de Operaciones 911 y otras cámaras de la zona. El objetivo es establecer la secuencia del robo, reconstruir los desplazamientos del posible involucrado y reunir elementos que permitan identificarlo y localizarlo.La investigación continúa para determinar si el sospechoso tuvo participación en el hecho y establecer si actuó junto a otras personas.