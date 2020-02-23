domingo, 23 de febrero de 2020

POSADAS : Una Niña Intento robar en el interior de un automóvil (VER VÍDEO)


POSADAS : Una Niña Intento robar en el interior de un automóvil  (VER VÍDEO)





UNA NENA SUELE ANDAR CON SU MADRE VENDIENDO EN ITAEMBE MINI DESCALZA SEGÚN LOS VECINOS RELATAN A ESTE MATUTINO.

 CON SU MADRE VENDEN PRODUCTOS DE LIMPIEZA PERO CUANDO VE LA OPORTUNIDAD  A POCOS METROS Y ENTRA A LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE COMETER ROBO COMO SE PUEDE APRECIAR EN EL VÍDEO



EL HECHO SUCEDIÓ EN BARRIO TERRAZAS , CUANDO INTENTO ROBAR AL ENTRAR A UNA  CASAS Y POSTERIORMENTE EL INTERIOR DE UN AUTO, COMO SE VE EN EL VIDEO. 


VÍDEO: NIÑA INTENTANDO ROBAR DENTRO DE UN AUTO EN ITAEMBE MINI
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