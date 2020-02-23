POSADAS : Una Niña Intento robar en el interior de un automóvil (VER VÍDEO)
POSADAS : Una Niña Intento robar en el interior de un automóvil (VER VÍDEO)
UNA NENA SUELE ANDAR CON SU MADRE VENDIENDO EN ITAEMBE MINI DESCALZA SEGÚN LOS VECINOS RELATAN A ESTE MATUTINO.
CON SU MADRE VENDEN PRODUCTOS DE LIMPIEZA PERO CUANDO VE LA OPORTUNIDAD A POCOS METROS Y ENTRA A LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE COMETER ROBO COMO SE PUEDE APRECIAR EN EL VÍDEO
EL HECHO SUCEDIÓ EN BARRIO TERRAZAS , CUANDO INTENTO ROBAR AL ENTRAR A UNA CASAS Y POSTERIORMENTE EL INTERIOR DE UN AUTO, COMO SE VE EN EL VIDEO.
VÍDEO: NIÑA INTENTANDO ROBAR DENTRO DE UN AUTO EN ITAEMBE MINI
No hay comentarios.:
Publicar un comentario