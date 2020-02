Viernes nublado en Misiones con pronóstico de chaparrones hacia la tarde en la zona Sur

Precipitaciones: chaparrones aislados entre 0,3 y 5 mm zona sur. Probabilidad 70%. No se descartan acumulados superiores en forma puntual.Vientos: predominantes del norte/noreste cambiando al sur por la tarde en zona sur-provenientes del pantanal (Mato Grosso do Sul). Se esperan intensidades leves/moderadas de hasta 38km/h. No se debe descartar ráfagas entre 45 y 50 km/h zona sur.Temperaturas: amanecerá caluroso en zona sur y cálido para el centro/norte. Se espera una tarde cálida y muy húmeda, siendo la máxima esperada de 33ºC en Posadas y 36°C de sensación térmica, la mínima de 18ºC en Bernardo de Irigoyen y 17°C de sensación térmica.El frente frío activaría nuevas áreas de inestabilidad, con lo que se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad para toda la provincia, la zona sur sería la más afectada. Se espera que hacia la noche mejore en toda la provincia.Precipitaciones: lluvias hasta 15 mm para el sur y hasta 10 mm para las demás zonas con menor intensidad para el norte. Probabilidad entre 50 y 70%.Vientos: predominantes del noreste provenientes de la región de Paraná, Br. Se esperan intensidades leves/moderadas de hasta 39km/h. No se descartan ráfagas entre 50 y 60 km/h zona sur.

Temperaturas: amanecerá muy cálido para todas las zonas. Se espera una tarde cálida y húmeda, siendo la máxima esperada de 28ºC en Puerto Iguazú y 33°C de ST, la mínima de 24ºC en Campo Viera y 24°C de ST.La inestabilidad persiste en la región, se esperan lluvias acompañadas de tormentas en zona sur por la mañana, luego mejorando, la zona centro y norte tendrían chaparrones matinales y también hacia la tarde mejorarían las condiciones el tiempo.Precipitaciones: lluvias zona sur entre 2 y 10 mm, probabilidad de lluvia de 65%. Chaparrones aislados 0,3 hasta 6 mm zonas centro/norte, probabilidad de lluvia de 50%.

Vientos: Predominantes del noreste, provenientes del sureste del Brasil. Se esperan intensidades leves/moderadas de hasta 30km/h. No se descarta ráfagas entre 45 y 55 km/h zona sur.Temperaturas: amanecerá muy cálido en gran parte de la provincia. Se espera una tarde cálida y muy húmeda, con máxima esperada de 30ºC en San Ignacio y 34°C de sensación térmica, mínima de 23ºC en Campo Viera y 21°C de sensación térmica.FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana, dependiente del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones.