Créditos Anses: tasas, plazos y cómo se devolverán las cuotas impagas

Con el cambio de Gobierno, se produjo un nuevo boom de créditos de ANSeS para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (SUAF).

Desde el 10 de diciembre hasta el último lunes se otorgaron 279.021 préstamos. Da un promedio de 4.044 por día. Más de la mitad (143.570) los tomaron quienes cobran la AUH. El resto se reparte entre jubilados (54.926) y beneficiarios del Sistema Unico de Asignaciones Familiares (SUAF, 46.816) y Pensiones No Contributivas (PNC, 33.709), se detalla en un informe al cual accedió Clarín.

El monto medio de los créditos es de $ 77.605 en el caso de los jubilados, $ 56.510 para PNC, $ 10.227 AUH y $ 11.804 SUAF. La mayoría (181.752) se tramitan por web y el resto, de modo presencial (97.269).El cambio más importante que anunció la ANSeS, tras el nombramiento de Alejandro Vanoli como titular, fue la reducción de las tasas y la prórroga de las cuotas del primer trimestre de 2020.

La baja de las tasas fue de 42% a 31,5% en el caso de los jubilados y pensionados y de 48% a 36% para los beneficiarios de AUH y SUAF. Así, un jubilado que venía pagando $ 3.100 mensuales por un crédito de $ 50.000 pasó a pagar $ 1.990. O en realidad, es lo que pagará: porque las cuotas de enero, febrero y marzo no se les descontaron.Según explicaron desde ANSeS a Clarín, "a los créditos a los que se les dejó de cobrar esas tres cuotas, se los recalcula a partir de abril 2020 con las nuevas tasas (más bajas) y se suma un plazo de 24 cuotas extras, con el objetivo de reducir el monto de la cuota y que el titular tenga un mayor ingreso mensual disponible". Es decir, se tardará bastante más en devolverlo, pero en cuotas claramente más bajas y con un impacto menor en su haber."Las tres cuotas se prorratean en todas las cuotas que faltan con el interés correspondiente a la tasa menor. Si te faltaban 10 cuotas, se te agregan 24 más y las tres cuotas se prorratean en 34 cuotas. No se puede pedir que te agreguen menos cuotas (por ejemplo 12) ni adelantar el pago de cuotas", ampliaron en ANSeS.La prórroga para no pagar esas cuotas rigió (rige) para los que ya tenían un préstamo otorgado. Los que lo tramitaron desde el 26 de diciembre, con las tasas ya más bajas, vienen abonando las cuotas mensualmente.

En el caso de la reducción de tasas para beneficiarios de AUH, en un ejemplo de un préstamo de $ 16.500, la cuota promedio bajó de $ 823 a $ 649.En la ANSeS también aclaran que "quienes nunca hayan solicitado un crédito o ya lo hayan terminado de devolver podrán acceder a uno con las nuevas tasas; y quienes tengan créditos vigentes deberán esperar hasta abril para solicitar un nuevo crédito".RequisitosLos requisitos para que un jubilado saque un crédito es que viva en el país y tenga menos de 90 años al momento de finalizar el préstamo. El plazo máximo es de 60 meses, por lo que los mayores de 85 quedan excluidos para esta posibilidad. Los otros plazos son 24, 36 ó 48 cuotas.Sumados los seguros, el costo financiero total anual termina siendo de entre 37,59% (créditos a dos años) y 39,49% (a cinco). Menos de la mitad que un préstamo personal en un banco de primera línea.Los montos van de 5.000 a 200.000 pesos y la cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual. El trámite es personal: hay que sacar turno e ir personalmente. El crédito se deposita en la cuenta bancaria -hay que llevar DNI y constancia de CBU- dentro de los 5 días hábiles.Los que cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale a un 80% de la jubilación mínima y beneficia a los mayores que no llegan con los aportes para sacar una jubilación, también pueden pedir créditos con la misma tasa del 31,5%, con requisitos similares, pero por montos menores: de 5.000 a 70.000 pesos.