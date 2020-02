Paritaria nacional docente: avanza un acuerdo con los gremios y el lunes empezarían las clases

El miércoles el ministro de Educación les presentará a los sindicatos la oferta salarial. No se habilitará la cláusula gatillo.

El Gobierno y los sindicatos docentes estarían cerca de pactar un acuerdo salarial, en vista a la reunión del miércoles por la paritaria nacional que tendrán en el Palacio Pizzurno el ministro de Educación Nicolás Trotta y los jefes de Ctera, UDA, Sadop, AMET (técnicos) y CEA. En caso de consensuar, las clases empezarán el lunes, como está previsto. No se habilitará la cláusula gatillo.La semana pasada Trotta aseguró que las negociaciones con los docentes "vienen bien encaminadas" y que les harán una propuesta "para que tengan un salario digno en un contexto fiscal complejo". "Creemos que el aumento a los docentes tiene que empezar a configurar un buen salario, y estamos cerca de consensuar un número con los sindicatos"

Se prevé que el Gobierno ofrezca una suba de entre 12% y 15% del salario inicial docente, que actualmente es de $20.250

Incentivo Docente (Fonid)

. Además del pago de cuatro sumas fijas no remunerativas de $1250 cada una, entre marzo y junio, con el compromiso de hacer una revisión para el segundo semestre. No se hará lugar a la cláusula gatillo, que el Gobierno quiere desterrar de los acuerdos para contener la inflación.Para el segundo semestre además se aplazaría la negociación de una suba del Fondo Nacional deque es de $1210 y está congelado de 2016. Con este panorama de fondo al menos dos referentes de los gremios más importantes adelantaron que están cerca de acordar y que no ven factible que vayan a convocar a una medida de fuerza, de acuerdo a La Nación. En ese caso las clases empezarían el lunes en gran parte del país, como estaba previsto.

En las provincias esperan la definición el piso salarial, que se toma como referencia para negociar los aumentos en cada distrito. Tanto en la Provincia de Buenos Aires como en la Ciudad y en Entre Ríos tienen previsto hacerles ofertas a los gremios una vez que Nación haya sellado un acuerdo con los sindicatos.El presidente Alberto Fernández restituyó la paritaria nacional docente el mes pasado a través del decreto 92/2020 publicado en el Boletín Oficial. La mesa de negociaciones salariales del sector había sido derogada en 2018 por su antecesor Mauricio Macri.Las negociaciones entre el Gobierno y los gremios empezaron la semana pasada con una reunión en la que trataron aspectos como las condiciones laborales y medioambientales, para profundizar sobre temas de la agenda educativa y pedagógica. Mientras que para el próximo miércoles está previsto el encuentro en el que acordarían una suba salarial.