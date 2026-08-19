Noticias Misiones

La Realidad Contada Por Sus Protagonistas

EN VIVO


CLIMA

miércoles, 19 de agosto de 2026

NOTICIAS MISIONES : Seis vehículos involucrados en un siniestro vial y ningún herido

Este miércoles por la mañana sobre la avenida Quaranta, en su intersección con calle Jerusalén, donde por causas que son materia de investigación colisionaron seis vehículos.

Foto gentileza

Choque en cadena sobre Quaranta: Seis vehículos involucrados y ningún herido

El siniestro ocurrió este miércoles por la mañana en la intersección con calle Jerusalén. Los seis conductores involucrados resultaron ilesos
a la/s
Labels:

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Comentarios de la entrada (Atom)

Posadas

Su Publicidad Aqui - Envianos un email- soportevisitasweb@gmail.com

Contenido

Entradas populares

Pagina de Inicio

Hazme tu página de inicio

ESPONZOR - Publicad

BANNER CONSENTIMIENTO Themonetize

Agregarme a tu favorito

Agrégame a tus favoritos

Espacio disponible

Entradas populares

NoticiasMisiones.com.ar © 2026 - Director: Francisco Pintos - E-Mail: soportevisitasweb@gmail.com - - Todos los derechos reservados.