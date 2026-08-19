NOTICIAS MISIONES : Seis vehículos involucrados en un siniestro vial y ningún herido
Este miércoles por la mañana sobre la avenida Quaranta, en su intersección con calle Jerusalén, donde por causas que son materia de investigación colisionaron seis vehículos.
Choque en cadena sobre Quaranta: Seis vehículos involucrados y ningún herido
El siniestro ocurrió este miércoles por la mañana en la intersección con calle Jerusalén. Los seis conductores involucrados resultaron ilesos
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Choque en cadena sobre Quaranta: Seis vehículos involucrados y ningún herido
El siniestro ocurrió este miércoles por la mañana en la intersección con calle Jerusalén. Los seis conductores involucrados resultaron ilesos
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