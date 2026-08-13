NOTICAS MISIONES : UTA anunció un paro de colectivos en el interior del país para este viernes por conflicto salarial
Tras el fracaso de las negociaciones paritarias de los choferes del interior, el gremio lanzó la medida de fuerza que sería por 24 horas. El gremio exige equiparar los salarios de las provincias con el piso acordado para el AMBA. Mientras la cámara empresaria FATAP reclama a Trabajo que dicte una conciliación obligatoria.
La brecha salarial entre el transporte de pasajeros de la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y las provincias volvió a detonar un conflicto a escala federal. Tras culminar sin avances la última audiencia paritaria ante las autoridades de la Secretaría de Trabajo de la Nación, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro de colectivos de corta y media distancia por 24 horas en todo el interior del país para este viernes 14 de agosto. La medida comenzaría a regir desde las 00:00 horas.
La resolución del sindicato conducido por Roberto Fernández se adoptó luego de que la representación empresarial de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) no presentara ninguna oferta concreta de recomposición salarial. Y ocurre en el marco de una negociación paritaria que ya acumula más de tres meses de estancamiento.
Según voceros sindicales, la negociación lleva más de 90 días sin resultados positivos para recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores. Desde el gremio exigen que los trabajadores de las provincias perciban el mismo incremento que ya fue acordado para Buenos Aires. Por ello, advierten que la situación se ha vuelto “insostenible” ante la negativa empresaria de formular ofrecimientos concretos.
“No vamos a aceptar que el salario de los trabajadores quede subordinado indefinidamente a cualquier circunstancia”, enfatizó la organización gremial mediante un comunicado oficial.
Por su parte, la Fatap solicitó al Gobierno nacional que dicte la conciliación obligatoria. Los empresarios argumentan dificultades vinculadas a la estructura de costos, tarifas y financiamiento del sistema de transporte.
La realización efectiva del paro permanece en suspenso a la espera de una resolución del Ministerio de Capital Humano de la Nación. Si las autoridades dictan la conciliación obligatoria antes de la medianoche del viernes, el gremio debería desactivar la huelga.
La brecha salarial entre el transporte de pasajeros de la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y las provincias volvió a detonar un conflicto a escala federal. Tras culminar sin avances la última audiencia paritaria ante las autoridades de la Secretaría de Trabajo de la Nación, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro de colectivos de corta y media distancia por 24 horas en todo el interior del país para este viernes 14 de agosto. La medida comenzaría a regir desde las 00:00 horas.
La resolución del sindicato conducido por Roberto Fernández se adoptó luego de que la representación empresarial de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) no presentara ninguna oferta concreta de recomposición salarial. Y ocurre en el marco de una negociación paritaria que ya acumula más de tres meses de estancamiento.
Según voceros sindicales, la negociación lleva más de 90 días sin resultados positivos para recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores. Desde el gremio exigen que los trabajadores de las provincias perciban el mismo incremento que ya fue acordado para Buenos Aires. Por ello, advierten que la situación se ha vuelto “insostenible” ante la negativa empresaria de formular ofrecimientos concretos.
“No vamos a aceptar que el salario de los trabajadores quede subordinado indefinidamente a cualquier circunstancia”, enfatizó la organización gremial mediante un comunicado oficial.
Por su parte, la Fatap solicitó al Gobierno nacional que dicte la conciliación obligatoria. Los empresarios argumentan dificultades vinculadas a la estructura de costos, tarifas y financiamiento del sistema de transporte.
La realización efectiva del paro permanece en suspenso a la espera de una resolución del Ministerio de Capital Humano de la Nación. Si las autoridades dictan la conciliación obligatoria antes de la medianoche del viernes, el gremio debería desactivar la huelga.
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