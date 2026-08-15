NOTICIAS MISIONES : Violento crimen en El Soberbio: irrumpieron en una vivienda y mataron a un hombre a tiros

Anoche a dos sospechosos por el homicidio de Eliseo Da Silva Correa, de 47 años, quien fue asesinado a balazos dentro de su vivienda en el barrio Chivilcoy de El Soberbio. Uno de los aprehendidos es de nacionalidad brasileña. En el operativo secuestraron una pistola calibre 9 milímetros y una motocicleta que habría sido utilizada en el ataque.



