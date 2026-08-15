NOTICIAS MISIONES : Violento crimen en El Soberbio: irrumpieron en una vivienda y mataron a un hombre a tiros
Anoche a dos sospechosos por el homicidio de Eliseo Da Silva Correa, de 47 años, quien fue asesinado a balazos dentro de su vivienda en el barrio Chivilcoy de El Soberbio. Uno de los aprehendidos es de nacionalidad brasileña. En el operativo secuestraron una pistola calibre 9 milímetros y una motocicleta que habría sido utilizada en el ataque.
El hecho se descubrió cerca de las 21:10, cuando un testigo se presentó ante las autoridades y relató que dos hombres con cascos ingresaron a la fuerza al inmueble de la víctima. El vecino escuchó varias detonaciones provenientes de la habitación y observó a los agresores huir del lugar. Al ingresar, los efectivos constataron que Da Silva Correa yacía sin vida.
Tras el alerta, los investigadores de la Unidad Regional VIII desplegaron un operativo cerrojo bajo las directivas del Juzgado de Instrucción N.º 3 de San Vicente. A las 22:40, las patrullas hallaron abandonada, a unos 100 metros de la escena, una motocicleta Honda Twister 250 cc sin dominio. Poco después, detuvieron a los dos sospechosos y recuperaron una pistola Taurus calibre 9 milímetros que habría sido descartada en un descampado cercano.
Los dos detenidos fueron identificados como Álvaro M., de 33 años y domiciliado en Colonia Aurora, y Frank Wallynson D. A. F., de 28 años, de nacionalidad brasileña y oriundo del estado de Río Grande do Sul.
La hipótesis principal que maneja la investigación es la de un ataque planificado bajo la modalidad de sicariato, con un posible ajuste de cuentas como móvil del crimen. Sin embargo, los pesquisas mantienen abiertas otras líneas a la espera de peritajes complementarios.
La Policía de Misiones aguarda los resultados de la autopsia para determinar la mecánica precisa del deceso y el número de impactos que recibió la víctima. También serán claves los peritajes balísticos sobre el arma secuestrada, el análisis de la motocicleta y el relevamiento de huellas en la escena del crimen, que permitirán ratificar la responsabilidad penal de los detenidos en la causa que instruye la Justicia de San Vicente.
El hecho se descubrió cerca de las 21:10, cuando un testigo se presentó ante las autoridades y relató que dos hombres con cascos ingresaron a la fuerza al inmueble de la víctima. El vecino escuchó varias detonaciones provenientes de la habitación y observó a los agresores huir del lugar. Al ingresar, los efectivos constataron que Da Silva Correa yacía sin vida.
Tras el alerta, los investigadores de la Unidad Regional VIII desplegaron un operativo cerrojo bajo las directivas del Juzgado de Instrucción N.º 3 de San Vicente. A las 22:40, las patrullas hallaron abandonada, a unos 100 metros de la escena, una motocicleta Honda Twister 250 cc sin dominio. Poco después, detuvieron a los dos sospechosos y recuperaron una pistola Taurus calibre 9 milímetros que habría sido descartada en un descampado cercano.
Los dos detenidos fueron identificados como Álvaro M., de 33 años y domiciliado en Colonia Aurora, y Frank Wallynson D. A. F., de 28 años, de nacionalidad brasileña y oriundo del estado de Río Grande do Sul.
La hipótesis principal que maneja la investigación es la de un ataque planificado bajo la modalidad de sicariato, con un posible ajuste de cuentas como móvil del crimen. Sin embargo, los pesquisas mantienen abiertas otras líneas a la espera de peritajes complementarios.
La Policía de Misiones aguarda los resultados de la autopsia para determinar la mecánica precisa del deceso y el número de impactos que recibió la víctima. También serán claves los peritajes balísticos sobre el arma secuestrada, el análisis de la motocicleta y el relevamiento de huellas en la escena del crimen, que permitirán ratificar la responsabilidad penal de los detenidos en la causa que instruye la Justicia de San Vicente.
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