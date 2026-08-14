NOTICIAS MISIONES : La inflación de julio fue de 2,2% y acumula 25,1% en lo que va del año
Lo informó el Indec. Fue el cuarto mes seguido con suba de precios en desaceleración. La fuerte devaluación de esta semana interrumpirá la tendencia.
LLa inflación de julio fue de 2,2% y acumuló 25,1% en los primeros siete meses del año. De acuerdo al Indec, en el último año la suba de precios fue de 54,4%. Así, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo su cuarta desaceleración seguida, aunque tras la escalada del dólar de esta semana la tendencia se interrumpirá, según descuentan los analistas.
Los alimentos tuvieron en julio un incremento de 2,3%, apenas por encima del promedio. Otros rubros registraron subas mayores como salud (4,1%), recreación y cultura (3,9%) y restaurantes y hoteles (3%).
Los supermercados ya reciben listas con aumentos de 15% promedio
A lo largo del mes, los productos que mayores aumentos tuvieron fueron las verduras (5,5%) y aceites (4,2%) entre los alimentos, el calzado (6,6%), las prepagas (5%) y medicamentos (4,3%).
El 2,2% de julio representa la medición de inflación más baja del año. El Banco Central esperaba que el camino de desinflación iniciado en marzo tras el pico de 4,7% lleve a la suba de precios a un nivel cercano a 2% o menor para los próximos meses.
La economía tras las PASO: la inflación y la recesión se profundizarán en la ruta hacia octubre
Pero la derrota del oficialismo en las elecciones primarias provocó una devaluación del peso de 33% entre el lunes y el miércoles. Este ajuste cambiario hizo que las empresas de consumo masivo comiencen a remarcar sus precios de lista hasta 15% en alimentos.
Según afirmaron economistas, la suba de la divisa pondrá fin a ese camino de desaceleración inflacionaria por ese efecto de traslado a precio, y que interrumpirá la recuperación en la actividad que tenía algunos sectores de la economía.
LLa inflación de julio fue de 2,2% y acumuló 25,1% en los primeros siete meses del año. De acuerdo al Indec, en el último año la suba de precios fue de 54,4%. Así, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo su cuarta desaceleración seguida, aunque tras la escalada del dólar de esta semana la tendencia se interrumpirá, según descuentan los analistas.
Los alimentos tuvieron en julio un incremento de 2,3%, apenas por encima del promedio. Otros rubros registraron subas mayores como salud (4,1%), recreación y cultura (3,9%) y restaurantes y hoteles (3%).
Los supermercados ya reciben listas con aumentos de 15% promedio
A lo largo del mes, los productos que mayores aumentos tuvieron fueron las verduras (5,5%) y aceites (4,2%) entre los alimentos, el calzado (6,6%), las prepagas (5%) y medicamentos (4,3%).
El 2,2% de julio representa la medición de inflación más baja del año. El Banco Central esperaba que el camino de desinflación iniciado en marzo tras el pico de 4,7% lleve a la suba de precios a un nivel cercano a 2% o menor para los próximos meses.
La economía tras las PASO: la inflación y la recesión se profundizarán en la ruta hacia octubre
Pero la derrota del oficialismo en las elecciones primarias provocó una devaluación del peso de 33% entre el lunes y el miércoles. Este ajuste cambiario hizo que las empresas de consumo masivo comiencen a remarcar sus precios de lista hasta 15% en alimentos.
Según afirmaron economistas, la suba de la divisa pondrá fin a ese camino de desaceleración inflacionaria por ese efecto de traslado a precio, y que interrumpirá la recuperación en la actividad que tenía algunos sectores de la economía.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario