NOTICIAS MISIONES : Messi volvió a jugar en Inter Miami tras la muerte de su padre y recibió la ovación de todo el estadio
El astro argentino, quien llegó este miércoles a Estados Unidos, jugó el segundo tiempo en la caída de Las Garzas ante León por la tercera fecha de la Leagues Cup.
En una noche especial marcada por el contraste de emociones, Lionel Messi volvió a jugar un partido oficial de fútbol luego de despedir a su padre Jorge en Rosario. Arrancó el encuentro desde el banco de suplentes e ingresó en el entretiempo.
Al momento de su ingreso recibió el cariño de todos los hinchas que se encontraban en el Nu Stadium de Miami, observando el encuentro por la tercera fecha de la fase de grupos en la Leagues Cup 2025. Lo mismo ocurrió en las primeras intervenciones que tuvo.
El capitán argentino había llegado el sábado a la Argentina por el fallecimiento de su padre, Jorge. Él y su familia le dieron el último adiós a su padre el pasado domingo en una ceremonia íntima en el cementerio El Prado, ubicado en Pérez, y pasó algunos días cerca de su madre Celia.
Pese a regresar hace unas horas a Norteamérica, fue incluido en la nómina cuando todo hacía pensar que se tomaría unos días para volver a las canchas.
Durante el partido se lo notó muy activo: se asoció bien con sus compañeros y generó peligro, pero no pudo patear con claridad al arco porque la visita lo marcó muy bien. Aún así, tuvo su chance más clara con un tiro de esquina que se cerró, pero el arquero despejó con los puños y evitó el gol olímpico.
Con Messi en cancha el Inter Miami quedó eliminado de la Leagues Cup
En relación al partido, Inter Miami no pudo sostener dos ventajas como local frente a León y se despidió prematuramente con un 3-2 en contra de la Leagues Cup, el torneo que enfrenta a equipos de la MLS con los de la Liga Mexicana.
En el primer tiempo, Dániel Pintér logró dejar arriba a los rosados, pero en el segundo, ya con el astro argentino ovacionado en cancha, los cambios renovaron a la visita, que empató con Daniel Arcila. Enseguida, Yannick Bright volvió a adelantar a los de Guillermo Hoyos, pero más tarde Juan Domínguez y nuevamente Arcila pusieron cifras definitivas. El resultado dejó a Inter eliminado y a León en cuartos de final.
En una noche especial marcada por el contraste de emociones, Lionel Messi volvió a jugar un partido oficial de fútbol luego de despedir a su padre Jorge en Rosario. Arrancó el encuentro desde el banco de suplentes e ingresó en el entretiempo.
Al momento de su ingreso recibió el cariño de todos los hinchas que se encontraban en el Nu Stadium de Miami, observando el encuentro por la tercera fecha de la fase de grupos en la Leagues Cup 2025. Lo mismo ocurrió en las primeras intervenciones que tuvo.
El capitán argentino había llegado el sábado a la Argentina por el fallecimiento de su padre, Jorge. Él y su familia le dieron el último adiós a su padre el pasado domingo en una ceremonia íntima en el cementerio El Prado, ubicado en Pérez, y pasó algunos días cerca de su madre Celia.
Pese a regresar hace unas horas a Norteamérica, fue incluido en la nómina cuando todo hacía pensar que se tomaría unos días para volver a las canchas.
Durante el partido se lo notó muy activo: se asoció bien con sus compañeros y generó peligro, pero no pudo patear con claridad al arco porque la visita lo marcó muy bien. Aún así, tuvo su chance más clara con un tiro de esquina que se cerró, pero el arquero despejó con los puños y evitó el gol olímpico.
Con Messi en cancha el Inter Miami quedó eliminado de la Leagues Cup
En relación al partido, Inter Miami no pudo sostener dos ventajas como local frente a León y se despidió prematuramente con un 3-2 en contra de la Leagues Cup, el torneo que enfrenta a equipos de la MLS con los de la Liga Mexicana.
En el primer tiempo, Dániel Pintér logró dejar arriba a los rosados, pero en el segundo, ya con el astro argentino ovacionado en cancha, los cambios renovaron a la visita, que empató con Daniel Arcila. Enseguida, Yannick Bright volvió a adelantar a los de Guillermo Hoyos, pero más tarde Juan Domínguez y nuevamente Arcila pusieron cifras definitivas. El resultado dejó a Inter eliminado y a León en cuartos de final.
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