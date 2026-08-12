NOTICIAS MISIONES : Dos mujeres lesionadas tras un siniestro vial protagonizado por una moto de Uber en Posadas
Dos mujeres resultaron lesionadas anoche tras un siniestro vial registrado sobre la avenida Zapiola, casi Almirante Brown, donde una motocicleta Keller Crono Classic, conducida por un joven de 21 años que realizaba servicio de Uber, colisionó con una peatona de 60 años.
El hecho ocurrió alrededor de las 23 horas, cuando la mujer cruzaba la avenida y, por causas que se investigan, fue embestida por la motocicleta, en la que también viajaba una pasajera. Como consecuencia del impacto, los involucrados terminaron sobre la cinta asfáltica.
La peatona y la pasajera fueron asistidas en el lugar y posteriormente trasladadas al Hospital Favaloro para recibir atención médica y evaluar las lesiones sufridas.
Trabajaron en el lugar efectivos de la Comisaría Sexta, junto con personal de Policía Científica, Seguridad Vial y el médico policial de turno, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro.
El hecho ocurrió alrededor de las 23 horas, cuando la mujer cruzaba la avenida y, por causas que se investigan, fue embestida por la motocicleta, en la que también viajaba una pasajera. Como consecuencia del impacto, los involucrados terminaron sobre la cinta asfáltica.
La peatona y la pasajera fueron asistidas en el lugar y posteriormente trasladadas al Hospital Favaloro para recibir atención médica y evaluar las lesiones sufridas.
Trabajaron en el lugar efectivos de la Comisaría Sexta, junto con personal de Policía Científica, Seguridad Vial y el médico policial de turno, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro.
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