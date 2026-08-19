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miércoles, 19 de agosto de 2026

NOTICIAS MISIONES : El Peso fue la moneda del mundo que mas cayó frente al dólar, pero el mercado igual espera una devaluación

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El peso fue la moneda del mundo que mas cayó frente al dólar, pero el mercado igual espera una devaluación

La depreciación del peso expone una contradicción del modelo: la moneda se devalúa pero por la inflación el tipo de cambio real se atrasa.




El peso argentino fue la moneda del mundo que más se debilitó en el último año. Entre junio de 2025 y junio de 2026 perdió 18,9% frente al dólar y fue la moneda de peor desempeño entre las relevadas por Deutsche Bank.

El dato tiene una particularidad que atraviesa toda la discusión cambiaria argentina: el peso puede depreciarse contra el dólar y, al mismo tiempo, quedar caro en términos reales.

La aparente contradicción es una de las claves del debate cambiario. Ocurre cuando el dólar sube, pero lo hace por debajo de la inflación. En ese caso hacen falta más pesos para comprar un dólar, pero esa divisa compra menos bienes y servicios dentro de la Argentina. Es decir, hay devaluación nominal del peso y, al mismo tiempo, atraso del tipo de cambio real.

Es cierto que una parte importante de la caída se concentró tras el desarme de las Lefis antes de las elecciones legislativas de octubre de 2025. En esos meses creció la búsqueda de cobertura frente a una eventual depreciación y aumentó la presión sobre el dólar. Por eso, el ranking anual muestra una película bastante distinta a la de los últimos meses.

En lo que va de 2026, el peso retrocedió apenas 2,8% frente al dólar y quedó en el puesto 25 entre 31 monedas. Agosto mantuvo esa dinámica. Hasta el 14 de ese mes acumulaba una caída de 0,35% contra el cierre de julio, incluso menor que las registradas por el real brasileño y el rublo ruso.

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