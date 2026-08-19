NOTICIAS MISIONES : Mal clima en el mercado - Sube el riesgo país y no aceptan renovar deuda en dólares

El mercado pobló de luces amarillas su tablero de control sobre el programa financiero de Luis Caputo. El riesgo país superó los 500 puntos, las tasas de corto plazo volvieron a tensarse y el dólar subió en todos sus segmentos. Pero la señal más incómoda llegó desde un terreno que el Gobierno intentó despejar: apenas consiguió canjear un tercio de una letra atada al dólar que vence a fin de agosto, cuyo vencimiento apostaba a estirar.





El riesgo país que mide JP Morgan trepó 23 puntos y cerró en 511 puntos básicos, después de tocar los 512 durante la rueda. Es el nivel más alto desde el 21 de mayo. Los bonos soberanos en dólares cayeron alrededor de 1,8% en promedio y acompañaron una jornada negativa para los activos argentinos. El deterioro tuvo un componente externo, por la caída de Wall Street, pero volvió a poner el foco sobre el frente financiero local.

La otra señal apareció en el mercado de pesos. La tasa de caución arrancó la rueda en la zona de 24% a 25% y después de las 15 horas aceleró hasta superar el 30%. El promedio terminó cerca del 26%, tres puntos por encima del 23% de las últimas cinco ruedas.

Para el Gobierno sigue siendo prioritario reforzar los anclajes del programa, en particular el cambiario, ante el repunte de la inflación. La lógica es conocida: encarecer los pesos para quitarle combustible a la demanda de dólares. El problema es que cada vuelta de esa tuerca también encarece el financiamiento de la economía.

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Aun con ese torniquete monetario, el dólar mayorista ganó $7,50, un 0,5%, y cerró en $1.495. La presión cambiaria se extendió al resto de las cotizaciones. El dólar al público subió cinco pesos y terminó en $1.515. El blue avanzó diez pesos, hasta $1.555 y el contado con liqui terminó en $1.580.

La cobertura también apareció en los futuros. Todos los contratos avanzaron entre 0,4% y 0,5%. La posición de agosto, la más negociada, aumentó $6,50 y cerró en $1.508. "Con el correr de la rueda, la demanda fue llevando gradualmente la cotización hacia niveles superiores", señaló Francisco Díaz Mayer de ABC Mercado de Cambios.

Pero el dato más sensible de la jornada apareció en la licitación extraordinaria que convocó Finanzas para correr hacia septiembre y octubre un vencimiento de bonos dólar linked previsto para el 31 de agosto. El resultado mostró que los inversores no tuvieron demasiado entusiasmo por patear la pelota hacia adelante.

Economía pretendía sacar presión del vencimiento de agosto y trasladarla apenas uno o dos meses. La adhesión del 34,12% dejó una señal de cautela: incluso ante instrumentos que mantienen la cobertura cambiaria, la mayoría de los tenedores eligió no extender el plazo.

El Gobierno logró rescatar apenas el 34,12% del valor nominal original en circulación de la Lelink D31G6. Cerca de dos tercios prefirieron quedarse con el vencimiento de agosto.

El resultado importa porque la operación buscaba administrar el calendario de deuda vinculada al dólar. Economía pretendía sacar presión del vencimiento de agosto y trasladarla apenas uno o dos meses. La adhesión del 34,12% dejó una señal de cautela: incluso ante instrumentos que mantienen la cobertura cambiaria, la mayoría de los tenedores eligió no extender el plazo.

Para Caputo, que viene desplegando distintos mecanismos para contener la demanda de dólares es una mala noticia. El mercado le puso un límite.

En efecto, el mercado, por ahora, no proyecta un salto abrupto del dólar, pero tampoco entrega cobertura gratis. En ese contexto, el Banco Central redujo sus compras, para no meterle más presión a la divisa. Este martes absorbió apenas USD 10 millones. El número quedó por debajo del promedio diario de agosto de casi USD 20 millones, y más lejos todavía del ritmo de tres dígitos de la primera mitad del año.

El Gobierno enfrenta así una ecuación cada vez más delicada. Necesita tasas suficientemente altas para desalentar la dolarización, un dólar suficientemente quieto para sacarle nafta a la inflación y, al mismo tiempo, comprar reservas sin agregar presión sobre el mercado.

Este martes las tres piezas se movieron juntas: subieron las tasas, subió el dólar y el Central ralentizó el ritmo de compras de reservas. El canje de la Lelink agregó una cuarta señal. Cuando Economía pidió apenas unas semanas más, dos de cada tres dólares vinculados al vencimiento de agosto eligieron quedarse donde estaban.





NOTA POR: Por Luciana Glezer

FUENTE : POLITICA ONLINE