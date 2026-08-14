NOTICIAS MISIONES : Tres adolescentes resultaron lesionados tras un choque entre una moto y un peatón en Candelaria
Ocurrió sobre la ruta Nacional 12, . ,donde un adolescente de 17 años fue embestido por una motocicleta de 110 cc en la que circulaban otros dos menores, quienes también resultaron lesionados. Los tres fueron trasladados al Hospital de Candelaria para recibir atención médica.
Cerca de las 20:00, cuando efectivos de la Comisaría de Candelaria acudieron hasta la Ruta Nacional 12, en sentido Posadas-Candelaria, tras un aviso del Centro Integral de Operaciones 911. En el lugar, los policías encontraron a un menor de 17 años, quien manifestó que momentos antes había sido embestido por una motocicleta de 110 cc. En el rodado circulaban dos menores de 15 y 17 años.
A raíz del impacto, los tres adolescentes resultaron lesionados y fueron trasladados al Hospital de Candelaria para ser asistidos. Personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes en el lugar del siniestro, mientras que se solicitó la intervención del médico de turno y del bioquímico policial.
Cerca de las 20:00, cuando efectivos de la Comisaría de Candelaria acudieron hasta la Ruta Nacional 12, en sentido Posadas-Candelaria, tras un aviso del Centro Integral de Operaciones 911. En el lugar, los policías encontraron a un menor de 17 años, quien manifestó que momentos antes había sido embestido por una motocicleta de 110 cc. En el rodado circulaban dos menores de 15 y 17 años.
A raíz del impacto, los tres adolescentes resultaron lesionados y fueron trasladados al Hospital de Candelaria para ser asistidos. Personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes en el lugar del siniestro, mientras que se solicitó la intervención del médico de turno y del bioquímico policial.
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