NOTICIAS MISIONES : La UTA postergó el paro de colectivos y este viernes habrá circulación normal en Misiones

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) decidió postergar el paro de colectivos de 24 horas previsto para este viernes 14 de agosto en el interior del país, luego de que el Gobierno convocara a las partes a retomar las conversaciones para intentar destrabar la negociación salarial. De esta manera, los servicios urbanos e interurbanos de corta y media distancia funcionarán con normalidad durante la jornada en Misiones y el resto de Argentina.



