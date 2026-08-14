NOTICIAS MISIONES : La UTA postergó el paro de colectivos y este viernes habrá circulación normal en Misiones
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) decidió postergar el paro de colectivos de 24 horas previsto para este viernes 14 de agosto en el interior del país, luego de que el Gobierno convocara a las partes a retomar las conversaciones para intentar destrabar la negociación salarial. De esta manera, los servicios urbanos e interurbanos de corta y media distancia funcionarán con normalidad durante la jornada en Misiones y el resto de Argentina.
La medida de fuerza había sido anunciada tras más de tres meses de conflicto entre la UTA y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP). El principal punto de desacuerdo está relacionado con las diferencias de tarifas y subsidios entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las provincias, que dificultan la equiparación de los salarios de los choferes.
El gremio reclama que los trabajadores del interior alcancen el mismo nivel de ingresos que sus pares del AMBA, donde el básico ronda $1.740.000 más viáticos. Las empresas, en cambio, sostienen que no pueden afrontar ese incremento con el actual esquema de financiamiento y advierten que sería necesario aumentar los recursos destinados al transporte o trasladar parte del costo a las tarifas.
Desde FATAP remarcaron que los subsidios cubren cerca del 60% de los costos operativos en el AMBA, mientras que en las provincias representan apenas alrededor del 10%. Para la cámara empresaria, esta diferencia genera una marcada desigualdad dentro del sistema y limita la posibilidad de aplicar el aumento salarial reclamado por el sindicato.
Las últimas audiencias convocadas por la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano tampoco permitieron acercar posiciones. Las reuniones realizadas el martes 11 y miércoles 12 de agosto terminaron sin acuerdo, ya que la UTA insistió con replicar en las provincias el esquema salarial alcanzado en Buenos Aires, mientras que FATAP mantuvo su postura de que las empresas no cuentan con fondos suficientes para asumir la suba.
En paralelo, FATAP había solicitado este jueves que se dictara la conciliación obligatoria, una herramienta que permitiría suspender una eventual medida de fuerza y establecer un nuevo período de negociación bajo la intervención de la autoridad laboral. Sin embargo, hasta la tarde la Secretaría de Trabajo no había emitido una resolución al respecto. Finalmente, la UTA resolvió suspender el paro previsto para este viernes y retomar las conversaciones durante la próxima semana, mientras continúa el conflicto por los salarios y el financiamiento del transporte en las provincias.
La medida de fuerza había sido anunciada tras más de tres meses de conflicto entre la UTA y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP). El principal punto de desacuerdo está relacionado con las diferencias de tarifas y subsidios entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las provincias, que dificultan la equiparación de los salarios de los choferes.
El gremio reclama que los trabajadores del interior alcancen el mismo nivel de ingresos que sus pares del AMBA, donde el básico ronda $1.740.000 más viáticos. Las empresas, en cambio, sostienen que no pueden afrontar ese incremento con el actual esquema de financiamiento y advierten que sería necesario aumentar los recursos destinados al transporte o trasladar parte del costo a las tarifas.
Desde FATAP remarcaron que los subsidios cubren cerca del 60% de los costos operativos en el AMBA, mientras que en las provincias representan apenas alrededor del 10%. Para la cámara empresaria, esta diferencia genera una marcada desigualdad dentro del sistema y limita la posibilidad de aplicar el aumento salarial reclamado por el sindicato.
Las últimas audiencias convocadas por la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano tampoco permitieron acercar posiciones. Las reuniones realizadas el martes 11 y miércoles 12 de agosto terminaron sin acuerdo, ya que la UTA insistió con replicar en las provincias el esquema salarial alcanzado en Buenos Aires, mientras que FATAP mantuvo su postura de que las empresas no cuentan con fondos suficientes para asumir la suba.
En paralelo, FATAP había solicitado este jueves que se dictara la conciliación obligatoria, una herramienta que permitiría suspender una eventual medida de fuerza y establecer un nuevo período de negociación bajo la intervención de la autoridad laboral. Sin embargo, hasta la tarde la Secretaría de Trabajo no había emitido una resolución al respecto. Finalmente, la UTA resolvió suspender el paro previsto para este viernes y retomar las conversaciones durante la próxima semana, mientras continúa el conflicto por los salarios y el financiamiento del transporte en las provincias.
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