NOTICIAS MISIONES : 👉 Barrio Aeroclub reclama obras Incompletas y servicios básicos postergados

Barrio Aeroclub reclama obras incompletas y servicios básicos postergados

Vecinos del barrio Aeroclub alertan sobre el deterioro de la infraestructura de calles de tierras y la ejecución parcial de obras asfaltado que deja sectores sin soluciones integrales.





FOTO ILUSTRATIVA AV 117







Los Vecinos coinciden en que, pese a que el barrio tiene varios años de existencia, sigue careciendo de las necesidades básicas que deberían estar resueltas.





COMO POR EJEMPLO LA AV 117 (Ex Pista ) es la principal del Barrio y aun no realizan las obras de de asfalto ., Si bien en la actual Ciudad de Posadas El primer mandato de Leonardo “Lalo” Stelatto como intendente de Posadas comenzó el 10 de diciembre de 2019, tras ganar las elecciones del 2 de junio de ese año por el Frente Renovador de la Concordia Social, y se extendió hasta diciembre de 2023, cuando asumió su segundo período consecutivo. Tras Promesas inconclusas vecinos reclaman obras de asfalto sobre avenida 117 y no sobre otras avenidas del barrio que no dejan de ser principales.





El revelamiento REALIZADO POR ESTE MEDIO pone de manifiesto múltiples déficits: falta de red de agua potable y cloacas, escasos contenedores de residuos FALTA DE ILUMINACIÓN -







Estas obras que integran son una solución duradera para mejorar la circulación, el acceso a los servicios y garantizar un tránsito ordenado todos los días para los posadeños.





EN SEGURIDAD: La Policia casi no patrulla el barrio se vuelve un caos los finde semanas y así mismo motos que circulan sin patente escapes libres - ruidos molestos .

En la zona sufren robos frecuentes y presencia de motochorros, mientras los reclamos por alumbrado siguen sin respuesta.