NOTICIAS MISIONES : Falleció uno de los hombres que había resultado herido en un despiste en Fracrán
El hombre falleció durante la noche del lunes como consecuencia de las graves lesiones sufridas.
Se trata de Jeremías Javier Machado de 30 años, quien permanecía internado en el hospital de San Vicente desde el siniestro ocurrido el domingo sobre la ruta nacional 14, en jurisdicción de Fracrán.
Jeremías Javier Machado (30) era uno de los tres ocupantes del Fiat Palio que despistó durante la noche del 16 de agosto, sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 1003, en jurisdicción de Fracrán. Tras el siniestro, había sido trasladado junto a los otros dos hombres hasta el hospital de San Vicente para recibir atención médica.
Desde el nosocomio se informó a la Policía sobre el fallecimiento del hombre. Posteriormente, fue examinado por el médico policial, quien constató traumatismo de cráneo con fractura y hemorragia intracraneal, además de traumatismo de tórax y fractura de pelvis.
Por disposición de la autoridad judicial interviniente, el cuerpo fue entregado a sus familiares para el velatorio y posterior inhumación. En tanto, los otros dos hombres que viajaban en el vehículo continúan internados en el hospital de San Vicente, mientras avanzan las actuaciones para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.
Se trata de Jeremías Javier Machado de 30 años, quien permanecía internado en el hospital de San Vicente desde el siniestro ocurrido el domingo sobre la ruta nacional 14, en jurisdicción de Fracrán.
Jeremías Javier Machado (30) era uno de los tres ocupantes del Fiat Palio que despistó durante la noche del 16 de agosto, sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 1003, en jurisdicción de Fracrán. Tras el siniestro, había sido trasladado junto a los otros dos hombres hasta el hospital de San Vicente para recibir atención médica.
Desde el nosocomio se informó a la Policía sobre el fallecimiento del hombre. Posteriormente, fue examinado por el médico policial, quien constató traumatismo de cráneo con fractura y hemorragia intracraneal, además de traumatismo de tórax y fractura de pelvis.
Por disposición de la autoridad judicial interviniente, el cuerpo fue entregado a sus familiares para el velatorio y posterior inhumación. En tanto, los otros dos hombres que viajaban en el vehículo continúan internados en el hospital de San Vicente, mientras avanzan las actuaciones para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.
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