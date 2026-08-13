NOTICIAS MISINES Oberá: un adolescente de 16 años conducía sin licencia, despistó y terminó hospitalizado
El siniestro ocurrió durante las primeras horas de este jueves en Picada Sarmiento, Guaraní. El menor habría perdido el control del vehículo al atravesar un sector con acumulación de agua sobre la calzada y fue trasladado al Hospital SAMIC de Oberá.
El hecho ocurrió a las 7:30 cuando efectivos de la Comisaría de Guaraní acudieron hasta Picada Sarmiento por el despiste de un Peugeot Partner.
De acuerdo con las primeras averiguaciones, el vehículo era conducido por un adolescente de 16 años, quien habría perdido el control al atravesar un sector con acumulación de agua sobre la calzada, lo que provocó que saliera del camino.
Tras el siniestro, el menor manifestó dolor de cabeza, por lo que fue asistido y posteriormente trasladado al Hospital SAMIC de Oberá, donde quedó bajo atención médica para determinar el carácter de las lesiones.
Durante el procedimiento, los efectivos constataron además que el adolescente no contaba con licencia habilitante para conducir, motivo por el cual se labró el acta de infracción correspondiente conforme a la normativa vigente.
La Policía realizó las actuaciones de rigor en el lugar para establecer las circunstancias en las que se produjo el despiste.
El hecho ocurrió a las 7:30 cuando efectivos de la Comisaría de Guaraní acudieron hasta Picada Sarmiento por el despiste de un Peugeot Partner.
De acuerdo con las primeras averiguaciones, el vehículo era conducido por un adolescente de 16 años, quien habría perdido el control al atravesar un sector con acumulación de agua sobre la calzada, lo que provocó que saliera del camino.
Tras el siniestro, el menor manifestó dolor de cabeza, por lo que fue asistido y posteriormente trasladado al Hospital SAMIC de Oberá, donde quedó bajo atención médica para determinar el carácter de las lesiones.
Durante el procedimiento, los efectivos constataron además que el adolescente no contaba con licencia habilitante para conducir, motivo por el cual se labró el acta de infracción correspondiente conforme a la normativa vigente.
La Policía realizó las actuaciones de rigor en el lugar para establecer las circunstancias en las que se produjo el despiste.
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