NOTICIAS MISIONES : Un peatón falleció tras ser embestido por un colectivo en Wanda
Hoy Por la Mañana Un hombre, cuya identidad aún no fue establecida, falleció esta mañana tras ser embestido por un colectivo sobre la ruta nacional 12, a la altura del kilómetro 1592, en jurisdicción de Wanda.
El hecho ocurrió a las 7 de hoy, cuando un colectivo Mercedes Benz 1114, conducido por Álvaro R., de 27 años, circulaba en sentido norte-sur e impactó contra el peatón, quien transitaba por la misma arteria en sentido contrario.
A raíz del impacto, el hombre falleció en el lugar. De acuerdo con los primeros testimonios recabados, el peatón se habría arrojado intencionalmente frente al rodado. No obstante, se continúa con la investigación para determinar con precisión las circunstancias del hecho y establecer su identidad.
En el lugar intervino personal policial y se solicitó la presencia de efectivos de la División Criminalística y Bioquímica Policial, quienes realizaron las pericias correspondientes.
El hecho ocurrió a las 7 de hoy, cuando un colectivo Mercedes Benz 1114, conducido por Álvaro R., de 27 años, circulaba en sentido norte-sur e impactó contra el peatón, quien transitaba por la misma arteria en sentido contrario.
A raíz del impacto, el hombre falleció en el lugar. De acuerdo con los primeros testimonios recabados, el peatón se habría arrojado intencionalmente frente al rodado. No obstante, se continúa con la investigación para determinar con precisión las circunstancias del hecho y establecer su identidad.
En el lugar intervino personal policial y se solicitó la presencia de efectivos de la División Criminalística y Bioquímica Policial, quienes realizaron las pericias correspondientes.
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