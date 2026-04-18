NOTICIAS MISIONES : La Policía secuestró en San Vicente una camioneta robado con cargamento de cigarrillos de contrabando valuado en casi $100 millones
La Policía secuestró en San Vicente una camioneta robado con cargamento de cigarrillos de contrabando valuado en casi $100 millones
El operativo se realizó sobre la ruta nacional 14, tras un siniestro vial. El vehículo había sido robado en Buenos Aires y transportaba 23.000 atados de cigarrillos extranjeros.
La Policía de Misiones secuestró este sábado una camioneta robada que transportaba un cargamento ilegal de cigarrillos valuado en casi $100 millones. El procedimiento se concretó cerca de las 18:30, a la altura del kilómetro 973 de la ruta nacional 14, luego de que el rodado colisionara contra un camión de gran porte.
Tras el impacto, el conductor de la Nissan Frontier se dio a la fuga, lo que motivó un operativo en la zona. Al verificar el vehículo, los efectivos constataron que tenía pedido de secuestro por robo en la localidad bonaerense de Ciudadela, ocurrido el pasado 3 de febrero.
Durante la inspección, los agentes hallaron en la caja del utilitario 46 cajas con 2.300 cartones, equivalentes a 23.000 atados de cigarrillos marca GIFT, de origen extranjero. La mercadería fue valuada en más de $49 millones, mientras que el vehículo supera los $47 millones, alcanzando un aforo total cercano a los $100 millones.
En el lugar trabajó personal de la Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes y el levantamiento de rastros, en el marco de la investigación para identificar al conductor y determinar la ruta del contrabando.
Finalmente, tanto la camioneta como la carga quedaron secuestradas y a disposición de la Justicia Federal, que continúa con las actuaciones.
El operativo se realizó sobre la ruta nacional 14, tras un siniestro vial. El vehículo había sido robado en Buenos Aires y transportaba 23.000 atados de cigarrillos extranjeros.
La Policía de Misiones secuestró este sábado una camioneta robada que transportaba un cargamento ilegal de cigarrillos valuado en casi $100 millones. El procedimiento se concretó cerca de las 18:30, a la altura del kilómetro 973 de la ruta nacional 14, luego de que el rodado colisionara contra un camión de gran porte.
Tras el impacto, el conductor de la Nissan Frontier se dio a la fuga, lo que motivó un operativo en la zona. Al verificar el vehículo, los efectivos constataron que tenía pedido de secuestro por robo en la localidad bonaerense de Ciudadela, ocurrido el pasado 3 de febrero.
Durante la inspección, los agentes hallaron en la caja del utilitario 46 cajas con 2.300 cartones, equivalentes a 23.000 atados de cigarrillos marca GIFT, de origen extranjero. La mercadería fue valuada en más de $49 millones, mientras que el vehículo supera los $47 millones, alcanzando un aforo total cercano a los $100 millones.
En el lugar trabajó personal de la Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes y el levantamiento de rastros, en el marco de la investigación para identificar al conductor y determinar la ruta del contrabando.
Finalmente, tanto la camioneta como la carga quedaron secuestradas y a disposición de la Justicia Federal, que continúa con las actuaciones.
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