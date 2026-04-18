NOTICIAS MISIONES : El bloque Encuentro Misionero impulsa una agenda tributaria clave para aliviar la economía provincial

Legisladores provinciales de Encuentro Misionero articulan una agenda con la Cámara de Comercio e Industria de Posadas.

El presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Ing. Sebastián Macias, se reunió con Federico Panozzo, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP), para intercambiar visiones sobre la situación económica local y los desafíos que a diario los comerciantes e industriales afrontan. Se trata de una agenda de trabajo que se viene desarrollando en todo el territorio provincial y que se manifiesta en proyectos y acciones.

De la mesa de trabajo participaron los diputados provinciales Alejandro Arnhold presidente de bloque, José Pastori y Juan José Szychowski presidente y vicepresidente de la Comisión de Presupuesto. El denominador común es la presión tributaria: “necesitamos reducir la presión que afecta la competitividad, en un contexto de caída del consumo”, destacaron.

“Necesitamos medidas concretas para corregir las asimetrías estructurales que afectan a Misiones y así generar condiciones más justas para producir, invertir y crecer acá”, explicó Macías y agregó: “debemos tener en cuenta que la presión fiscal que ejerce la Nación es desproporcionada. Cada vez que compramos un producto, en su precio hay un 43% de impuestos. De ese 43%, el 78% son impuestos nacionales. Plata que se va y no vuelve en inversiones”.

“Ningún empresario quiere no pagar impuestos; por el contrario, sabemos que son necesarios para los servicios esenciales, el transporte y las rutas por las que llevamos la producción”, aseguró Panozzo, remarcando el compromiso de las empresas misioneras sin dejar de reconocer las dificultades que afrontan.

Solicitud a Nación

Esta semana Encuentro Misionero a través de sus diputados, presentó un proyecto para que el Poder Ejecutivo Nacional impulse un régimen impositivo diferencial y específico para la provincia de Misiones.

Desde el bloque adelantaron que entre las propuestas se destacan: eliminar el IVA a los productos que lleguen a la provincia para reducir los precios en góndola. Entre otros puntos, se destaca el pedido de beneficios aduaneros para producir y exportar. “Que las empresas puedan traer maquinarias e insumos sin pagar derechos de importación y que productos como la yerba, el té y la madera no paguen derechos de exportación”, remarcó el diputado José Pastori.

Desde el bloque remarcan que este no es un reclamo nuevo: “insistimos en un reclamo histórico, por las características geográficas de nuestro territorio, con más del 90% de fronteras con Paraguay y Brasil”, detallaron.