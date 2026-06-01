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lunes, 1 de junio de 2026

NOTICIAS MISIONES : Un incendio afectó una heladería en la madrugada de este lunes en Posadas

En la madrugada, cerca de las 05 horas, efectivos de la Comisaría Décimo Séptima dependiente de la Unidad Regional I y personal de Bomberos acudieron a un incendio registrado en una heladería, ubicada en la intersección de las avenidas Ituzaingó y Santa Catalina de Posadas.

Por causas que son materia de investigación, el establecimiento comenzó a incendiarse, por lo que una dotación de Bomberos trabajó en el lugar realizando las tareas de extinción y control del foco ígneo. Se investigan las circunstancias que originaron el siniestro.



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