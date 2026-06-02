NOTICIAS MISIONES : Allanamientos por el caso Dulce María Candia - Incautaron un auto, prendas y tomaron muestras de ADN
Allanamientos por el caso Dulce María Candia: incautaron un auto, prendas y tomaron muestras de ADN
La Policía de Misiones realizó tres procedimientos simultáneos en Eldorado, ordenados por la Justicia, en el marco de la investigación por el homicidio de la adolescente.
La Policía de Misiones llevó adelante el lunes tres allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad, en el marco de la investigación por el homicidio de Dulce María Candia. Los operativos fueron ordenados por la jueza de Instrucción Ana María Laura Rodríguez, titular del Juzgado de Instrucción N.º 1, con el objetivo de obtener elementos probatorios que permitan avanzar en el esclarecimiento del hecho.
El primer procedimiento se realizó en una vivienda del kilómetro 2, propiedad de Mario Alberto Y., de 46 años, principal acusado en la causa. Allí se secuestró un automóvil Fiat Siena, prendas de vestir y retazos de tela, además de levantarse muestras biológicas y ADN en el interior del vehículo.
En paralelo, en el barrio Amistad (kilómetro 4), los efectivos incautaron un teléfono celular, tarjetas SIM y una memoria digital pertenecientes a Mirta D., de 46 años.
El tercer allanamiento se concretó en una vivienda de la calle Robledo, también en el kilómetro 4, propiedad de Alicia A., de 51 años, donde se secuestró un teléfono celular y una prenda de vestir considerada de interés para la investigación.
Las diligencias se extendieron hasta las 21:30, encabezadas por la jueza de Instrucción junto a efectivos de la Dirección Homicidios, integrantes de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC) y personal de la Unidad Regional III de Eldorado.
Los elementos incautados serán sometidos a estudios periciales y análisis técnicos como parte de las medidas dispuestas por la Justicia para el avance de la causa.
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