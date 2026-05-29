NOTICIAS MISIONES : Investigan la muerte de un hombre hallado junto a un arma de fuego en Oberá



La Policía de Misiones investiga las circunstancias del fallecimiento de un hombre de 66 años, quien fue hallado sin vida durante la noche del jueves en una vivienda ubicada sobre la calle Costa Rica de la ciudad de Oberá.



La Policía de Misiones investiga las circunstancias del fallecimiento de un hombre de 66 años, quien fue hallado sin vida durante la noche del jueves en una vivienda ubicada sobre la calle Costa Rica de la ciudad de Oberá.





El procedimiento se realizó cerca de las 21:00 horas, cuando efectivos policiales acudieron al domicilio y constataron que Néstor Mario Cisak, jubilado municipal de 66 años, se encontraba sin signos vitales en una de las habitaciones del inmueble.



Posteriormente, el médico policial examinó el cuerpo y observó una lesión compatible con un disparo de arma de fuego en la región parietal derecha, determinando preliminarmente una muerte de carácter violento.



Asimismo, especialistas de la División Policía Científica de la Unidad Regional II realizaron las pericias correspondientes en la escena y procedieron al secuestro de un revólver calibre .32 largo que se hallaba junto al cuerpo, elemento que será sometido a las pericias de rigor.



Por disposición del juez de Instrucción interviniente, Dr. Horacio Alarcón, se ordenó la realización de una autopsia en el Cuerpo Médico Forense, a fin de establecer fehacientemente la causa y las circunstancias del fallecimiento.