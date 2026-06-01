NOTICIAS MISIONES : Banco Nación otorgó 1.120 créditos a personas políticamente expuestas durante la era Milei





Durante ese período, la entidad financiera aprobó un total de 25.391 créditos hipotecarios. De acuerdo con los datos oficiales, aproximadamente uno de cada 23 préstamos fue otorgado a personas alcanzadas por el régimen de control reforzado previsto por la Unidad de Información Financiera (UIF).



La cifra tomó relevancia luego de que trascendieran casos de funcionarios de alto rango que accedieron a financiamiento hipotecario por montos elevados. Entre ellos figuran el director del Banco Central, Pedro Juan Inchauspe; el asesor del Ministerio de Economía, Felipe Núñez; el secretario de Finanzas, Federico Furiase; y el exjefe de Gabinete de Capital Humano, Leandro Massaccesi.



Tras la difusión de esos casos, el Gobierno sostuvo que menos del 0,2% de los créditos otorgados correspondían a personas vinculadas a la administración nacional. Sin embargo, el sistema financiero utiliza la categoría de Personas Expuestas Políticamente, una clasificación regulada por la UIF que comprende a funcionarios, exfuncionarios y familiares directos alcanzados por controles especiales.



Ante esa situación, el medio Ámbito solicitó información específica sobre los créditos hipotecarios otorgados a integrantes de esa categoría. En su respuesta, el Banco Nación confirmó que entre 2024 y marzo de 2026 concedió 1.120 préstamos a Personas Expuestas Políticamente sobre un total de 25.391 operaciones.









El Banco Nación otorgó 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP) entre enero de 2024 y marzo de 2026, según información oficial obtenida mediante un pedido de acceso a la información pública. El dato permitió conocer por primera vez la magnitud de una operatoria que quedó bajo análisis tras la difusión de préstamos millonarios concedidos a funcionarios nacionales.Durante ese período, la entidad financiera aprobó un total de 25.391 créditos hipotecarios. De acuerdo con los datos oficiales, aproximadamente uno de cada 23 préstamos fue otorgado a personas alcanzadas por el régimen de control reforzado previsto por la Unidad de Información Financiera (UIF).La cifra tomó relevancia luego de que trascendieran casos de funcionarios de alto rango que accedieron a financiamiento hipotecario por montos elevados. Entre ellos figuran el director del Banco Central, Pedro Juan Inchauspe; el asesor del Ministerio de Economía, Felipe Núñez; el secretario de Finanzas, Federico Furiase; y el exjefe de Gabinete de Capital Humano, Leandro Massaccesi.Tras la difusión de esos casos, el Gobierno sostuvo que menos del 0,2% de los créditos otorgados correspondían a personas vinculadas a la administración nacional. Sin embargo, el sistema financiero utiliza la categoría de Personas Expuestas Políticamente, una clasificación regulada por la UIF que comprende a funcionarios, exfuncionarios y familiares directos alcanzados por controles especiales.Ante esa situación, el medio Ámbito solicitó información específica sobre los créditos hipotecarios otorgados a integrantes de esa categoría. En su respuesta, el Banco Nación confirmó que entre 2024 y marzo de 2026 concedió 1.120 préstamos a Personas Expuestas Políticamente sobre un total de 25.391 operaciones.

Según la normativa vigente, son consideradas PEP autoridades nacionales, provinciales y judiciales, miembros de las Fuerzas Armadas, embajadores, legisladores y otros funcionarios de jerarquía, además de sus familiares directos. La clasificación también alcanza a quienes hayan ejercido esos cargos durante los últimos dos años.



Otro aspecto que generó debate fue la modificación introducida por el Banco Nación en septiembre de 2024 a la línea hipotecaria "+ Hogares". La actualización incorporó expresamente a los "cargos políticos designados por resolución o electivos" entre los potenciales beneficiarios del programa.



Mientras avanza una investigación judicial para determinar si existieron irregularidades en el otorgamiento de estos préstamos, los datos obtenidos permiten dimensionar el alcance de la operatoria. La información oficial revela que, detrás de los casos particulares que trascendieron públicamente, existe un universo de al menos 1.120 créditos hipotecarios concedidos a Personas Expuestas Políticamente.