NOTICIAS MISIONES : POSICIÓN Hay que eliminar Ingresos Brutos provincial y municipal

Así es como el ministro Luis Caputo hizo público su voluntad de convocar a todos los gobernadores para hablar precisamente de Ingresos Brutos provinciales e Ingresos Brutos municipales (que son las tasas municipales a las ventas).

En el documento de entendimiento con el FMI que dio lugar a la liberación de los US$ 1.000 millones que entraron esta semana al Banco Central, el gobierno manifiesta que está trabajando en un plan de reforma tributaria para reducir gradualmente los impuestos distorsivos y para ampliar la base impositiva anulando exenciones y regímenes especiales.

También manifiesta que lo hará en consulta con las provincias ya que esta reforma aumentará la porción de ingresos que por coparticipación va a los gobiernos provinciales y municipales por lo que habría que avanzar también en reformas tributarias a nivel provincial y municipal. Aquí viene un pie de página donde los escribas del FMI aclaran: “Las provincias y los municipios aplican distorsivos impuestos sobre los ingresos brutos”.

El planteo del ministro es muy pertinente ya que Ingresos Brutos provinciales y municipales deben ser los dos peores impuestos distorsivos porque son los que más castigan la competitividad. También es correcto asumir que la reforma tributaria es un desafío de los tres niveles de gobierno: Nación, provincias y municipios.

Ahora, surge un riesgo peligroso.



Que el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales quieran reeditar el fracasado Consenso Fiscal del 2017. Aquí estamos en el horno.

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En este consenso se puso un cronograma de disminución gradual de las alícuotas de Ingresos Brutos que finalmente nunca se cumplió. El resultado fue muy adverso porque muchas provincias aplicaron un aumento inicial a sus alícuotas con el compromiso de ir reduciéndolas con el cronograma. Cronograma que luego el gobierno de Alberto Fernández suspendió. Así las alícuotas de Ingresos Brutos quedaron más altas que antes del consenso.

Lo mejor que puede hacer la Nación y las provincias es olvidarse de cualquier cronograma de disminución de alícuotas. El problema de Ingresos Brutos no son las alícuotas. Sino su efecto cascada, su kafkiana complejidad y los regímenes de pago a cuenta que las provincias imponen –sin preguntar– a las empresas de todo el país, aún cuando la empresa no venda en la provincia que le aplica el pago a cuenta.El efecto cascada. Suponga usted un producto con solo tres eslabones en su cadena de producción, donde cada uno de ellos explica un tercio del valor agregado y que las alícuotas en cada eslabón son de 3% de Ingresos Brutos provincial y 1% de Ingresos Brutos municipal. Entre ambos tributos encarecen el precio final en 8%. Esto aniquila la competitividad.

Hacemos un cronograma de disminución de alícuotas de 33%. Las nuevas alícuotas serían 2% para Ingresos Brutos provincial y 0,67% para el municipal. Titánico esfuerzo de provincias y municipios. Y titánico el esfuerzo que tienen que seguir haciendo las empresas porque el encarecimiento del producto sería del 5% del precio final. La competitividad sigue aniquilada.

Sistema kafkiano. Lo peor de todo es que después de tremendo sacrificio de bajas de alícuota la burocracia para el pago de ambos impuestos se mantiene incólume. Más de 180 alícuotas según sector, tamaño y regímenes, normas inentendibles, algunas no disponibles en Internet, todas de ambigua interpretación. Las empresas tienen que seguir manteniendo departamentos enteros para cumplir con esta locura de las provincias y los municipios. Encima hay que agregar los regímenes de pago adelantado donde las provincias aplican percepciones y retenciones la más de las veces de imposible recupero. Así que, a cargarse en los costos de producción.

Ingresos Brutos provincial y municipal tienen que ser eliminados

Para evitar el colapso fiscal de provincias y municipios su eliminación debería ser a través de su unificación con el IVA creando un Super IVA. Este Super IVA tendrá una alícuota mayor al actual 21% pero también tendrá la virtud que pasará a ser al valor agregado no al precio final del bien. Con lo cual se devuelve a exportadores, se aplica por igual a productos nacionales e importados y también se puede devolver a población vulnerable.

Este Super IVA, además, debería ser atribuido a cada provincia como hoy se atribuye Ingresos Brutos que es 100% para la provincia en caso de transacciones intraprovinciales y 50% para la de origen y 50% para la de destino en transacciones interprovinciales. De esta forma, cada provincia se financiaría con el valor agregado que se genera en su territorio. Gran incentivo para que gobernadores e intendentes se pongan del lado de las empresas para producir valor agregado en su territorio.

Resucitar el Consenso Fiscal del 2017 es asegurar la repetición del fracaso. Para las provincias es muy difícil aplicar una reducción grande de alícuotas y aunque lo hicieran el impacto sobre la competitividad nacional será muy modesto. El camino es el Super IVA que absorba Ingresos Brutos provinciales y municipales.





AUTOR : por FUENTE NOTA EL ECONOMISTA . COMAUTOR : por Leandro Gabin