Noticias Misiones

La Realidad Contada Por Sus Protagonistas

EN VIVO

CLIMA

El tiempo - Tutiempo.net

lunes, 1 de junio de 2026

NOTICIAS MISIONES : El Gobierno nacional postergó el aumento de impuestos a los combustibles para contener los precios



El Gobierno aplazó los aumentos que iba a aplicar en junio sobre los impuestos a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, cuya implementación fue pospuesta para el 1° de julio.

La medida se implementó a través del Decreto 405/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Con esta decisión, Nación busca evitar el traslado del aumento a los surtidores y mantener estable el precio de los combustibles.



a la/s
Labels:

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Comentarios de la entrada (Atom)

Posadas

Su Publicidad Aqui - Envianos un email- soportevisitasweb@gmail.com

Contenido

Entradas populares

Pagina de Inicio

Hazme tu página de inicio

ESPONZOR - Publicad

BANNER CONSENTIMIENTO Themonetize

Agregarme a tu favorito

Agrégame a tus favoritos

Espacio disponible

Entradas populares

NoticiasMisiones.com.ar © 2026 - Director: Francisco Pintos - E-Mail: soportevisitasweb@gmail.com - - Todos los derechos reservados.