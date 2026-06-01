NOTICIAS MISIONES : El Gobierno nacional postergó el aumento de impuestos a los combustibles para contener los precios





El Gobierno aplazó los aumentos que iba a aplicar en junio sobre los impuestos a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, cuya implementación fue pospuesta para el 1° de julio.



La medida se implementó a través del Decreto 405/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.



Con esta decisión, Nación busca evitar el traslado del aumento a los surtidores y mantener estable el precio de los combustibles.



