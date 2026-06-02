NOTICIAS MISIONES : El Gobierno de Misiones oficializó la quita de retenciones para usuarios de billeteras virtuales
El Gobierno de Misiones oficializó la quita de retenciones para usuarios de billeteras virtuales
El anuncio del gobernador Hugo Passalacqua comenzará a regir el 1° de agosto y permitirá que usuarios de billeteras virtuales con acreditaciones mensuales de hasta $2.184.404 reciban sus transferencias sin retenciones anticipadas de Ingresos Brutos. Según estimaciones oficiales, el beneficio alcanzará a casi 200 mil misioneros.
El Ejecutivo provincial confirmó, a través de la publicación en el Boletín Oficial de este martes, la exclusión de retenciones para miles de usuarios de billeteras virtuales.
La medida instruye al Ministerio de Hacienda a implementar mecanismos que excluyan de las retenciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las acreditaciones de menor escala realizadas mediante plataformas digitales de pago.
De ese modo, la iniciativa beneficiará a casi 200.000 misioneros que utilizan billeteras virtuales para recibir transferencias, realizar cobros y administrar sus recursos cotidianos.
Al respecto, el gobernador Hugo Passalacqua remarcó: “Sabemos que las billeteras virtuales constituyen herramientas esenciales en la dinámica de la economía real. Facilitan la operatividad de los sectores comerciales, de servicios y de la economía familiar. En este contexto, la Provincia tiene como prioridad resguardar el valor patrimonial y la liquidez de los recursos de los contribuyentes“.
Asimismo, explicó que la medida busca garantizar la percepción íntegra de los fondos acreditados en estos mecanismos electrónicos. Y, además, fortalecer el capital de trabajo de quienes utilizan billeteras virtuales para desarrollar actividades económicas o administrar recursos familiares.
Alcances de la medida impulsada por el Gobierno provincial
Con la normativa, se define que quedarán excluidas de las retenciones las acreditaciones mensuales de hasta $2.184.404, monto de referencia equivalente al límite vigente de la Categoría D del Monotributo.
De esta manera, cualquier persona que reciba acreditaciones por debajo de ese umbral podrá percibir íntegramente las transferencias recibidas en billeteras virtuales. Será sin retenciones anticipadas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Superado ese monto, las operaciones continuarán alcanzadas por el régimen de recaudación vigente, conforme a los parámetros establecidos por la normativa tributaria.
La disposición entrará en vigencia el 1° de agosto de 2026. Alcanza a usuarios particulares, trabajadores independientes, emprendedores y pequeños operadores económicos que utilizan billeteras virtuales como herramienta habitual para realizar cobros, pagos y transferencias.
El anuncio del gobernador Hugo Passalacqua comenzará a regir el 1° de agosto y permitirá que usuarios de billeteras virtuales con acreditaciones mensuales de hasta $2.184.404 reciban sus transferencias sin retenciones anticipadas de Ingresos Brutos. Según estimaciones oficiales, el beneficio alcanzará a casi 200 mil misioneros.
El Ejecutivo provincial confirmó, a través de la publicación en el Boletín Oficial de este martes, la exclusión de retenciones para miles de usuarios de billeteras virtuales.
La medida instruye al Ministerio de Hacienda a implementar mecanismos que excluyan de las retenciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las acreditaciones de menor escala realizadas mediante plataformas digitales de pago.
De ese modo, la iniciativa beneficiará a casi 200.000 misioneros que utilizan billeteras virtuales para recibir transferencias, realizar cobros y administrar sus recursos cotidianos.
Al respecto, el gobernador Hugo Passalacqua remarcó: “Sabemos que las billeteras virtuales constituyen herramientas esenciales en la dinámica de la economía real. Facilitan la operatividad de los sectores comerciales, de servicios y de la economía familiar. En este contexto, la Provincia tiene como prioridad resguardar el valor patrimonial y la liquidez de los recursos de los contribuyentes“.
Asimismo, explicó que la medida busca garantizar la percepción íntegra de los fondos acreditados en estos mecanismos electrónicos. Y, además, fortalecer el capital de trabajo de quienes utilizan billeteras virtuales para desarrollar actividades económicas o administrar recursos familiares.
Alcances de la medida impulsada por el Gobierno provincial
Con la normativa, se define que quedarán excluidas de las retenciones las acreditaciones mensuales de hasta $2.184.404, monto de referencia equivalente al límite vigente de la Categoría D del Monotributo.
De esta manera, cualquier persona que reciba acreditaciones por debajo de ese umbral podrá percibir íntegramente las transferencias recibidas en billeteras virtuales. Será sin retenciones anticipadas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Superado ese monto, las operaciones continuarán alcanzadas por el régimen de recaudación vigente, conforme a los parámetros establecidos por la normativa tributaria.
La disposición entrará en vigencia el 1° de agosto de 2026. Alcanza a usuarios particulares, trabajadores independientes, emprendedores y pequeños operadores económicos que utilizan billeteras virtuales como herramienta habitual para realizar cobros, pagos y transferencias.
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