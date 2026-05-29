NOTICIAS MISIONES : Rige alerta amarilla en Misiones por fuertes tormentas
Este viernes por la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por fuertes tormentas para toda la provincia de Misiones. La advertencia rige desde esta tarde y se extenderá hasta la noche de hoy, cuando las condiciones comenzarían a mejorar.
El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de forma localizada.
También es posible que se registre en forma aislada granizo, ráfagas intensas, abundante caída de agua en cortos periodos y actividad eléctrica frecuente.
