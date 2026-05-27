NOTICIAS MISIONES : Operativo cerrojo con apoyo de cámaras y drones tuvo como resultado 18 detenidos en barrios posadeños
Un amplio operativo cerrojo desplegado entre la noche del martes y la madrugada de este miércoles en distintos barrios de Posadas dejó como saldo 18 detenidos, objetos robados recuperados y avances en investigaciones por delitos contra la propiedad, mediante un procedimiento coordinado con tecnología de videovigilancia y drones policiales.
Más de 300 policías fueron desplegados de manera rotativa durante la madrugada en distintos puntos de Posadas. El operativo combinó patrullajes dinámicos, monitoreo del 911 y apoyo aéreo para cerrar posibles vías de escape.
El despliegue se concentró en las chacras 102 y 42, además de Itaembé Miní y Villa Cabello, donde efectivos de distintas dependencias reforzaron controles preventivos, identificación de personas y patrullajes estratégicos, mientras desde el CIO 911 se monitoreaban en tiempo real los movimientos detectados.
En paralelo, en Itaembé Miní se recuperaron una notebook, un celular y herramientas robadas, mientras que en la chacra 42 fue demorado un joven vinculado al robo de un monopatín eléctrico. En Villa Cabello también fueron detenidos otros tres hombres, con antecedentes, en actitud evasiva.
Más de 300 policías fueron desplegados de manera rotativa durante la madrugada en distintos puntos de Posadas. El operativo combinó patrullajes dinámicos, monitoreo del 911 y apoyo aéreo para cerrar posibles vías de escape.
El despliegue se concentró en las chacras 102 y 42, además de Itaembé Miní y Villa Cabello, donde efectivos de distintas dependencias reforzaron controles preventivos, identificación de personas y patrullajes estratégicos, mientras desde el CIO 911 se monitoreaban en tiempo real los movimientos detectados.
En paralelo, en Itaembé Miní se recuperaron una notebook, un celular y herramientas robadas, mientras que en la chacra 42 fue demorado un joven vinculado al robo de un monopatín eléctrico. En Villa Cabello también fueron detenidos otros tres hombres, con antecedentes, en actitud evasiva.
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