NOTICIAS MISIONES : El plan urbano de Posadas permite reparar hasta 13 baches diarios
El plan urbano de Posadas permite reparar hasta 13 baches diarios
La Municipalidad informó que la capacidad operativa permite aplicar entre 30 y 40 toneladas de mezcla asfáltica por jornada, con una cobertura de hasta 262 m² diarios.
La Municipalidad de Posadas mantiene de manera sostenida el plan de bacheo urbano, con un esquema de trabajo organizado de lunes a viernes en doble turno. Esta modalidad garantiza presencia diaria en distintos frentes de intervención dentro de la ciudad.
Según el informe oficial, la capacidad operativa actual permite aplicar entre 30 y 40 toneladas de mezcla asfáltica por día, lo que equivale a una cobertura de entre 196 y 262 metros cuadrados diarios. En términos prácticos, esto representa la reparación de 12 a 13 baches por jornada, de acuerdo con las dimensiones y características de cada intervención.
Las cuadrillas municipales concentran sus tareas principalmente en las avenidas, por ser los corredores de mayor circulación y recibir tránsito pesado que acelera el desgaste del pavimento. También intervienen en sectores de alta exigencia como paradas de colectivos y puntos críticos de la red vial.
Una parte importante de las intervenciones está vinculada a cortes de calzada realizados por prestatarias de servicios, especialmente en obras relacionadas con la red de agua potable. Una vez concluidos esos trabajos, el municipio reconstituye la base afectada y ejecuta el bacheo correspondiente.
Actualmente, el Municipio concentra sus esfuerzos en el bacheo superficial, ya que no dispone de todo el equipamiento necesario para ampliar las reparaciones profundas. “Este tipo de reparación requiere una logística más compleja, mayores tiempos de ejecución y equipos pesados capaces de realizar excavaciones de mayor profundidad, transporte de materiales pétreos y compactación de las capas estructurales”, explicaron.
No obstante, destacaron antecedentes recientes de mayor magnitud, como la repavimentación en la rotonda de la avenida Uruguay y trabajos en la avenida San Martín.
Finalmente, el subrayaron que “no hay días en los que el municipio no se encuentre ejecutando tareas de bacheo”, y que el trabajo se sostiene de manera continua con el objetivo de preservar la red vial urbana y mejorar las condiciones de circulación para los vecinos.
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