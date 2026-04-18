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sábado, 18 de abril de 2026

NOTICIAS MISIONES : Elecciones Internas del Partido Justicialista Distrito Misiones

 COMUNICADO DE PRENSA

Se informa a los medios de comunicación y a la comunidad en general que, en el marco de las Elecciones Internas del Partido Justicialista Distrito Misiones, la candidata a vicepresidenta por la Lista N° 1 La Julio Humada, Stella Marys Peso, emitirá su voto el día domingo a las 10:00 horas en la E.P.E.T. N° 6 de la localidad de Eldorado, ubicada en La Colina (casi Cervantes), en la Mesa N° 36.

POR OTRO LADO : En el marco de las Elecciones Internas del Partido Justicialista Distrito Misiones,el candidato a presidente por la Lista N°1 La Julio Humada,Christian Humada, Emitirá su voto a las 11hs en la Escuela N° 4 Fraternidad, ubicado en Salta 578,Posadas Misiones,en la Mesa N° 85

Se invita a la prensa a acompañar este importante momento de la jornada democrática.



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