NOTICIAS MISIONES : Elecciones Internas del Partido Justicialista Distrito Misiones

COMUNICADO DE PRENSA

Se informa a los medios de comunicación y a la comunidad en general que, en el marco de las Elecciones Internas del Partido Justicialista Distrito Misiones, la candidata a vicepresidenta por la Lista N° 1 La Julio Humada, Stella Marys Peso, emitirá su voto el día domingo a las 10:00 horas en la E.P.E.T. N° 6 de la localidad de Eldorado, ubicada en La Colina (casi Cervantes), en la Mesa N° 36.

POR OTRO LADO : En el marco de las Elecciones Internas del Partido Justicialista Distrito Misiones,el candidato a presidente por la Lista N°1 La Julio Humada,Christian Humada, Emitirá su voto a las 11hs en la Escuela N° 4 Fraternidad, ubicado en Salta 578,Posadas Misiones,en la Mesa N° 85

Se invita a la prensa a acompañar este importante momento de la jornada democrática.