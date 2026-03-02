NOTICIAS MISIONES : El Gobernador Hugo Passalacqua dispuso una serie de medidas para garantizar mejores condiciones en las escuelas
Este lunes 2 de marzo inicia formalmente el ciclo lectivo 2026 en la provincia, con la mirada puesta en garantizar el regreso a clases con seguridad y en óptimas condiciones, el Gobierno misionero implementó un fuerte plan de de inversión para fortalecer la infraestructura escolar, de esta manera, alrededor de tres mil instituciones educativas se encuentran en condiciones para, junto a un plantel de 35 mil docentes, recibir a más de 400 mil alumnos de todos los niveles.
Vuelta a clases: los números de la educación en Misiones En ese marco, durante los meses previos, el Gobierno provincial destinó al sistema educativo misionero más de 1.150 millones de pesos a trabajos de mantenimiento, mejoras edilicias y equipamiento en establecimientos escolares de distintos municipios.
El plan forma parte de una estrategia que contempla infraestructura escolar (que continuará ejecutándose durante todo el año), sostenimiento del Boleto Educativo Misionero (BEM), la actualización salarial docente prevista para el primer tramo del año, entre otros.programas que garantizan el acceso al sistema educativo. En ese contexto, el gobernador Hugo Passalacqua, dispuso una serie de medidas para garantizar mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje, con un retorno al aula seguro y que permitan garantizar el acceso a la educación y la inclusión de todos los niños, adolescentes y jóvenes misioneros. Educación pública de gestión privada Además, cabe destacar que Misiones cuenta con 263 establecimientos educativos públicos de gestión privada, de los de los cuales 247 son financiados a través del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM), lo que representa el 96,47 por ciento del total.
Dentro de esas 263 instituciones, distribuidas en toda la provincia, se comprende a un plantel integrado por 13.400 educadores, para recibir este año a aproximadamente 135 mil alumnos.
Obras en establecimientos educativos Respecto a la inversión del Gobierno de Misiones, de 1.150 millones de pesos, la misma es destinada a trabajos de mantenimiento, mejoras edilicias y equipamiento en establecimientos educativos de distintos municipios.
El plan forma parte de una estrategia que contempla infraestructura, sostenimiento del Boleto Educativo Misionero (BEM), la actualización salarial docente prevista para el primer tramo del año, entre otros.programas que facilitan el acceso al sistema educativo. Toda esta asignación presupuestaria se financia con recursos propios de la Provincia ante la baja recaudación, debido a la actual coyuntura que vive el país y afecta también a los misioneros, y la merma en el envío de fondos nacionales.
En materia de infraestructura, más de 300 escuelas recibieron remodelaciones y mejoras en distintos puntos de Misiones, el promedio de inversión de la Provincia, fue de 20 millones de pesos por intervención, según datos brindados por el presidente del Iprodha, Carlos Pereira, en declaraciones a LT 17 Radio Provincia de Misiones.
El Boleto Educativo Misionero, una herramienta clave De acuerdo a las cifras oficiales, el BEM alcanza a alrededor de 400 mil usuarios que utilizan el beneficio cada año. La iniciativa permite a estudiantes de los niveles inicial, primario, secundario, terciario y universitario acceder al transporte público sin costo.
De ese modo, favorece la continuidad de los estudios y brinda un alivio fundamental para la economía de las familias.
De ese total, unos 250 mil alumnos utilizan diariamente el Boleto Educativo Misionero para ir a la escuela y regresar a sus hogares.
Las inscripciones ya se encuentran habilitadas a través de la web oficial. Por ello, el funcionario pidió realizar el trámite antes del inicio de clases para evitar demoras y contrastó que la alta demanda diaria refleja el alcance territorial de la política. El ahorro para las familias resulta significativo. Si un pasaje cuesta 1.365 pesos con SUBE, y un estudiante de primaria requiere de dos pasajes diarios, lo que representa 40 pasajes al mes durante nueve meses, da un ahorro de $491.400 por estudiante. En el caso de un hijo que esté cursando en una escuela técnica, donde los estudiantes pueden utilizar cuatro pasajes diarios, serían 80 viajes al mes durante nueve meses de clases, cada estudiante tendría un ahorro aproximado de $982.800, cálculo que muestra el verdadero impacto económico del BEM en las familias misioneras. Boleto Medidas que aliviaron el bolsillo Además de la disposición del Boleto Educativo Misionero, el gobierno de Misiones brindó una serie de medidas para que las familias puedan tener en cuenta en la previa al inicio a clases. Una de ellas tiene que ver con los Programas Ahora, puntualmente los Ahora Escolar y Ahora Textos.
El Ahora Escolar estará vigente los días jueves y viernes hasta el 13 de marzo de 2026. Ofrece financiación en 1 o 6 cuotas sin interés y un reintegro del 25% (20% en comercios no misioneros) con un tope de $37.200 por operación, sin límite de monto financiable. Están incluidos artículos de librería, uniformes, guardapolvos, indumentaria y calzado.
El costo del reintegro se distribuye con un 10% a cargo del comercio y un 15% absorbido por el Banco y la Provincia (10% en comercios no misioneros), mientras que el costo financiero es asumido por ambas entidades.
Por su parte, el programa Ahora Textos, se extiende hasta el 30 de abril de 2026, también los jueves y viernes. La financiación alcanza 1, 3 o 6 cuotas sin interés, sin límite de compra.
El programa está orientado exclusivamente a la compra de libros, revistas y publicaciones similares.
En este caso, los comercios afrontan un 3% de costo financiero, mientras que el resto es cubierto por el Banco y la Provincia. Otra cuestión no menor en este sentido fue la acreditación del pago de la Ayuda Escolar. El beneficio alcanzó a trabajadores con uno o más hijos en edad escolar. El monto establecido es de $91.000 por cada hijo. En los casos de hijos con discapacidad, la suma ascendió a $227.500 por cada uno.
El pago de la Ayuda Escolar se enmarcó en un esquema de políticas educativas y de asistencia económica antes del inicio de clases
Fuente Nota CANAL DOCE
Foto de portada: Marcos Otaño
