NOTICIAS MISIONES : El Gobernador Hugo Passalacqua dispuso una serie de medidas para garantizar mejores condiciones en las escuelas

De ese modo, favorece la continuidad de los estudios y brinda un alivio fundamental para la economía de las familias.

De ese total, unos 250 mil alumnos utilizan diariamente el Boleto Educativo Misionero para ir a la escuela y regresar a sus hogares.

Ahora Textos. Las inscripciones ya se encuentran habilitadas a través de la web oficial. Por ello, el funcionario pidió realizar el trámite antes del inicio de clases para evitar demoras y contrastó que la alta demanda diaria refleja el alcance territorial de la política. El ahorro para las familias resulta significativo. Si un pasaje cuesta 1.365 pesos con SUBE, y un estudiante de primaria requiere de dos pasajes diarios, lo que representa 40 pasajes al mes durante nueve meses, da un ahorro de $491.400 por estudiante. En el caso de un hijo que esté cursando en una escuela técnica, donde los estudiantes pueden utilizar cuatro pasajes diarios, serían 80 viajes al mes durante nueve meses de clases, cada estudiante tendría un ahorro aproximado de $982.800, cálculo que muestra el verdadero impacto económico del BEM en las familias misioneras. Boleto Medidas que aliviaron el bolsillo Además de la disposición del Boleto Educativo Misionero, el gobierno de Misiones brindó una serie de medidas para que las familias puedan tener en cuenta en la previa al inicio a clases. Una de ellas tiene que ver con los Programas Ahora, puntualmente los Ahora Escolar

El Ahora Escolar estará vigente los días jueves y viernes hasta el 13 de marzo de 2026. Ofrece financiación en 1 o 6 cuotas sin interés y un reintegro del 25% (20% en comercios no misioneros) con un tope de $37.200 por operación, sin límite de monto financiable. Están incluidos artículos de librería, uniformes, guardapolvos, indumentaria y calzado.

El costo del reintegro se distribuye con un 10% a cargo del comercio y un 15% absorbido por el Banco y la Provincia (10% en comercios no misioneros), mientras que el costo financiero es asumido por ambas entidades.

Por su parte, el programa Ahora Textos, se extiende hasta el 30 de abril de 2026, también los jueves y viernes. La financiación alcanza 1, 3 o 6 cuotas sin interés, sin límite de compra.

El programa está orientado exclusivamente a la compra de libros, revistas y publicaciones similares.

En este caso, los comercios afrontan un 3% de costo financiero, mientras que el resto es cubierto por el Banco y la Provincia. Otra cuestión no menor en este sentido fue la acreditación del pago de la Ayuda Escolar . El beneficio alcanzó a trabajadores con uno o más hijos en edad escolar. El monto establecido es de $91.000 por cada hijo. En los casos de hijos con discapacidad, la suma ascendió a $227.500 por cada uno.