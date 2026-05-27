NOTICIAS MISIONES : Por Deudas Fiscales en Misiones - Rigen desde Junio nuevo esquema fija un interés resarcitorio del 3,50%

Misiones: El nuevo esquema fija un interés resarcitorio del 3,50% mensual para deudas impositivas vencidas, y del 2,50% mensual para planes de facilidades de pago sobre saldos financiados. Además, en caso de mora en las cuotas, se aplicará automáticamente la tasa del 3,50%.





En cuanto a las deudas judicializadas, se estableció un interés punitorio del 4% mensual. Este porcentaje correrá desde la presentación de la demanda hasta la cancelación total, tomando como referencia la fecha registrada en el sistema digital judicial.









La actualización reemplaza parcialmente el régimen anterior y se enmarca en las facultades del Código Fiscal provincial. Según se informó, el objetivo es adecuar las tasas al contexto económico y reducir demoras en el cumplimiento de las obligaciones.



