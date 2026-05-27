NOTICIAS MISIONES : UN CAMIONERO CHOCO A UN MOTOCICLISTA Y HUYO DEL LUGAR
Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado menor, identificada como Rocío Agustina Altamirano, falleció en el lugar debido a las graves lesiones sufridas.
Tras el siniestro, el camionero se retiró del lugar. Con los testimonios reunidos en la escena, los investigadores lograron establecer cuál habría sido el vehículo involucrado y posteriormente localizaron al conductor, de 48 años, quien quedó detenido a disposición de la Justicia.
En el procedimiento intervinieron efectivos de la Comisaría Tercera, personal de Criminalística, médico policial y bioquímico, quienes realizaron las pericias correspondientes por disposición del magistrado interviniente. La investigación continúa para determinar las circunstancias del choque y la responsabilidad penal del conductor.
La víctima tenía 22 años y circulaba en una motocicleta por avenida Libertad cuando fue embestida por un camión. El chofer del vehículo mayor abandonó la escena y fue detenido horas después.
Tras el siniestro, el camionero se retiró del lugar. Con los testimonios reunidos en la escena, los investigadores lograron establecer cuál habría sido el vehículo involucrado y posteriormente localizaron al conductor, de 48 años, quien quedó detenido a disposición de la Justicia.
En el procedimiento intervinieron efectivos de la Comisaría Tercera, personal de Criminalística, médico policial y bioquímico, quienes realizaron las pericias correspondientes por disposición del magistrado interviniente. La investigación continúa para determinar las circunstancias del choque y la responsabilidad penal del conductor.
La víctima tenía 22 años y circulaba en una motocicleta por avenida Libertad cuando fue embestida por un camión. El chofer del vehículo mayor abandonó la escena y fue detenido horas después.
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