NOTICIAS MISIONES : SE POSICIONA EN MISIONES #FORJA Partido de la Concentración.

#FORJA . Partido de la Concentración





Dalila Blach : Son 4 años en la Provincia de Misiones, aprendiendo creciendo y construyendo un Partido Nacional con bases en la Justicia Social. Por eso hoy como el primer día seguimos seguros que lo más importante es defender a nuestros #jubiladosypensionados los de hoy y los que vendrán, los #docentes por la educación de Nuestros #hijos ,los jovenes , para que no se vayan de su País ,los Médicos y la #saludpublica,. nuestros #policias que nos defienden y protegen

EL FUTURO No existe SE HACE CADA DIA

Y SOLO LO PODES CAMBIAR VOS

En esta Nueva etapa te esperamos para construirlo juntos.

SOMOS FORJA EN MISIONES!!! . GRACIAS A TODOS LOS QUE NOS ACOMPAÑAN





