Noticias Misiones

La Realidad Contada Por Sus Protagonistas

ESTAREMOS EN VIVO EL PRÓXIMO SÁBADO

CLIMA

El tiempo - Tutiempo.net

jueves, 5 de marzo de 2026

NOTICIAS MISIONES : SE POSICIONA EN MISIONES #FORJA Partido de la Concentración.

 #FORJA . Partido de la Concentración


Dalila Blach : Son 4 años en la Provincia de Misiones, aprendiendo creciendo y construyendo un Partido Nacional con bases en la Justicia Social. Por eso hoy como el primer día seguimos seguros que lo más importante es defender a nuestros #jubiladosypensionados los de hoy y los que vendrán, los #docentes por la educación de Nuestros #hijos ,los jovenes , para que no se vayan de su País ,los Médicos y la #saludpublica,. nuestros #policias que nos defienden y protegen

EL FUTURO No existe SE HACE CADA DIA

Y SOLO LO PODES CAMBIAR VOS

En esta Nueva etapa te esperamos para construirlo juntos.

SOMOS FORJA EN MISIONES!!! . GRACIAS A TODOS LOS QUE NOS ACOMPAÑAN



a la/s
Labels:

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Comentarios de la entrada (Atom)

Posadas

Su Publicidad Aqui - Envianos un email- soportevisitasweb@gmail.com

Contenido

Entradas populares

Pagina de Inicio

Hazme tu página de inicio

ESPONZOR - Publicad

BANNER CONSENTIMIENTO Themonetize

Agregarme a tu favorito

Agrégame a tus favoritos

Espacio disponible

Entradas populares

NoticiasMisiones.com.ar © 2026 - Director: Francisco Pintos - E-Mail: soportevisitasweb@gmail.com - - Todos los derechos reservados.