lunes, 2 de marzo de 2026

NOTICIAS MISIONES : Choque múltiple en acceso a Itaembé Guazú - seis vehículos involucrados, sin heridos

Sucedió a las 6:30 de la mañana, sobre la ruta nacional 12. El tránsito estuvo restringido y la Policía se ocupó del reordenamiento vehicular.



Los vehículos involucrados en el siniestro vial son un Fiat Cronos, Chevrolet Aveo y cuatro Renault Clío, Duster, Logan y Sandero).

La comisaría jurisdiccional no registró personas lesionadas, sólo daños materiales. Agentes de Seguridad Vial desplegaron un operativo de ordenamiento vehicular.

El personal policial invitó a los conductores a acercarse a la Comisaría Seccional 19⁰ para realizar Exposición Policial y posterior denuncias de siniestros en sus compañías aseguradoras.
