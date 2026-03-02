NOTICIAS MISIONES : Choque múltiple en acceso a Itaembé Guazú - seis vehículos involucrados, sin heridos
Sucedió a las 6:30 de la mañana, sobre la ruta nacional 12. El tránsito estuvo restringido y la Policía se ocupó del reordenamiento vehicular.
Los vehículos involucrados en el siniestro vial son un Fiat Cronos, Chevrolet Aveo y cuatro Renault Clío, Duster, Logan y Sandero).
La comisaría jurisdiccional no registró personas lesionadas, sólo daños materiales. Agentes de Seguridad Vial desplegaron un operativo de ordenamiento vehicular.
El personal policial invitó a los conductores a acercarse a la Comisaría Seccional 19⁰ para realizar Exposición Policial y posterior denuncias de siniestros en sus compañías aseguradoras.
