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miércoles, 27 de mayo de 2026

NOTICIAS MISIONES : El sábado 30 pagan a jubilados, pensionados y Activos del Estado provincial

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El gobernador Hugo Passalacqua informó que el sábado 30 de mayo estarán acreditados los haberes de los trabajadores activos del Estado provincial y de los jubilados, pensionados y retirados del IPS.




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