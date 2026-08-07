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viernes, 7 de agosto de 2026

NOTICIAS MISIONES :Costa Sur se prepara para un domingo a puro folclore, arte y feria de emprendedores

Este domingo, la zona de Costa Sur se transformará en el escenario de un encuentro cultural y comercial al aire libre pensado para disfrutar en familia. La iniciativa, impulsada por la Comuna, combinará la exposición de productores locales con espectáculos de música y danza en vivo.


Las actividades se llevarán a cabo a partir de las 16:00 horas en el emblemático balneario. La propuesta incluirá más de 25 expositores locales, intervenciones artísticas, danza y la presentación de la Orquesta Municipal.


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