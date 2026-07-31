NOTICIAS MISIONES : Diego Santilli pidió la renuncia de Victoria Villarruel





“Si hay una persona que no está de acuerdo, que dé un paso al costado. Que arme su proyecto y que compita”, expresó Santilli durante una entrevista radial. Sus declaraciones fueron interpretadas como un pedido directo de renuncia a la titular del Senado. La reacción del funcionario se produjo después de que Villarruel cuestionara públicamente a Milei por replicar en sus redes sociales mensajes de la diputada libertaria Lilia Lemoine.



“Me preocupa profundamente que el Presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior”, escribió la vicepresidente en su cuenta de X.



La controversia comenzó cuando Milei compartió una publicación de Lemoine en la que vinculaba a Villarruel con la diputada Marcela Pagano y la acusaba de actuar contra el Gobierno. La vicepresidente respondió que el mandatario no podía haber difundido “semejante estupidez” y exigió que se mostraran pruebas de las acusaciones.



El intercambio también incluyó nuevos agravios entre Villarruel y Lemoine, quienes mantienen desde hace meses una disputa pública. La titular del Senado llamó a la legisladora “cerebro de microbio”, mientras que Lemoine volvió a acusarla de acercarse a sectores opositores y cuestionó su administración de la Cámara alta.









La nueva escalada se inscribe en una relación rota entre Milei y Villarruel, quienes prácticamente no mantienen vínculo político desde hace meses.



Funcionarios y dirigentes cercanos al Presidente acusaron anteriormente a la vicepresidente de ser “funcional a la oposición”, de apostar al fracaso del Gobierno y de construir una alternativa electoral propia hacia 2027. Villarruel, por su parte, ya había advertido que no dejaría el cargo antes del final de su mandato.



En marzo, ante versiones sobre una posible presión para que abandonara la Vicepresidencia, sostuvo: “Eso quieren, mi renuncia, pero no se les va a dar” y afirmó que permanecería hasta el 10 de diciembre de 2027.



Las diferencias comenzaron poco después de la asunción del Gobierno, cuando Villarruel quedó relegada de las áreas de Defensa y Seguridad que pretendía conducir y concentró su actividad en el Senado. Desde entonces, la vicepresidenta desarrolló una agenda propia y tomó distancia de la conducción política de la Casa Rosada.



El pedido de Santilli eleva ahora el conflicto a un nuevo nivel: ya no se trata solamente de críticas cruzadas, sino de una exhortación explícita para que Villarruel abandone su cargo y compita por fuera de la estructura oficialista.



Fuente: Agencia de Noticias NA