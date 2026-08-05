NOTICIAS MISIONES : Investigan el presunto suicidio de un hombre tras haber intentado asfixiar a su expareja en Montecarlo





David Daniel Luna (53) fue hallado sin vida este miércoles en una vivienda del barrio Bonito Nuevo de Montecarlo, luego de que su expareja, Johana G. (33), manifestara que el hombre habría intentado asfixiarla con una soga. Según su relato, perdió el conocimiento y, al recuperarse, encontró a Luna suspendido del techo del inmueble. La Justicia ordenó la autopsia para establecer las causas precisas del fallecimiento, mientras la Policía de Misiones investiga las circunstancias del hecho.



Según lo manifestado por la mujer, el episodio ocurrió hoy cerca de las 11, cuando regresó a la vivienda para retirar sus pertenencias, tras haberse retirado del lugar una semana antes por problemas de convivencia. En ese contexto, se habría producido una discusión y el hombre habría intentado asfixiarla.



Tras el requerimiento, efectivos de la Policía de Misiones y peritos de la División Policía Científica realizaron las actuaciones de rigor y preservaron la escena. Por disposición del Juzgado interviniente, el cuerpo fue trasladado para la autopsia, mientras la investigación continúa para esclarecer la secuencia de los hechos.



